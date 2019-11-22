«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 22 ноября на «Барыс-Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Ак Барс».

«Барыс»

Приняв участие в 27 матчах регулярки, коллектив, представляющий Казахстан, сумел занять 4 место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков.

Но последние выступления команды из Нур-Султана не обнадеживают. С 24 октября по 2 ноября «Барыс» проиграл в пяти поединках.

Неудачей в овертайме завершилась встреча с «Локомотивом» (3:2), после чего подопечные Андрея Скабелки уступили «Ак Барсу» (3:2), «Металлургу» Мг (1:2), «Автомобилисту» в добавочном периоде (3:4) и ЦСКА (0:3).

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12 ноября «Барыс» в дополнительное время сумел прервать этот отрезок, разобравшись с «Северсталью» (1:2), но спустя пару дней казахстанский клуб в овертайме проиграл «Динамо» Москва (3:2), а затем в добавочном периоде коллектив Скабелки взял верх над «Автомобилистом» (3:2).

«Ак Барс»

Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. 45 очков команда внесла в свой актив за 28 матчей регулярки.

После победы в первой встрече сезона над «Барысом» (3:2) подопечные Дмитрия Квартальнова взяли верх над «Амуром» (3:1) и «Адмиралом» (2:0).

А 2 ноября в Нижнекамске гости оказались не готовы к сопротивлению «Нефтехимика». Хозяева победили со счетом 4:2.

Но с тех пор «Ак Барс» идет без поражений. Казанский коллектив одолел «Северсталь» (0:2), «Авангард» (3:0), «Трактор» (4:1) и «Сибирь» (1:4).

Прогноз

На победу «Барыса» в данном поединке букмекеры предлагают поставить за 2,85, ничья оценивается в 4,00, а победа «Ак Барса» — в 2,21.

Эти соперники часто играют между собой результативно. 22 ноября зрители также смогут увидеть много голов. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,67. 0