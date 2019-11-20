«Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 20 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 20 ноября на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Ак Барс».

«Сибирь»

На сегодняшний день коллектив из Новосибирска принял участие в 26 встречах регулярки, в ходе которых он заработал 32 балла и занял 7 место в турнирной таблице Восточной конференции.

С 16 по 31 октября эта команда смогла победить в шести встречах кряду. Сперва сибиряки одолели «Спартак» (1:2), «Сочи» (1:4) и «Витязь» (4:1). А затем в овертайме они взяли верх над «Металлургом» Мг (3:2).

После этого «Сибирь» одолела «Автомобилист» (3:0) и ЦСКА (2:1). А в ноябре «снеговики» только теряют очки.

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В этом месяце подопечные Николая Заварухина уступили «Металлургу» Мг (4:1), «Локомотиву» (2:0), «Торпедо» (6:2) и «Динамо» Москва (4:2).

«Ак Барс»

Казанский коллектив продолжает единолично лидировать в таблице Восточной конференции. С 43 очками, заработанными в 27 поединках, команда идет первой в списке сильнейших.

После неудачного матча в Магнитогорске, в котором гости в серии буллитов уступили «Металлургу» Мг (0:0, 2:0), клуб из Татарстана победил в трех следующих встречах.

«Ак Барс» разобрался с «Барысом» (3:2), «Амуром» (3:1) и «Адмиралом» (2:0). А 2 ноября подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли «Нефтехимику» (4:2).

Оправившись от поражения в Нижнекамске, «барсы» сумели одолеть «Северсталь» (0:2), «Авангард» (3:0) и «Трактор» (4:1).

Прогноз

Победа «Сибири» в этой встрече оценивается коэффициентом 3,00, ничья — в 3,90, а победа «Ак Барса» — в 2,15.

Сейчас казанский клуб попытается воспользоваться моментом, чтобы взять реванш у «Сибири», которая в ноябре никак не может выиграть. Наш прогноз — победа «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,67. 0