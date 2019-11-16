«Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 16 ноября на «Арене-2000». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Салават Юлаев».

«Локомотив»

Приняв участие в 27 матчах регулярки, коллектив из Ярославля заработал 28 очков, что позволило команде занять 8 место в турнирной таблице Западной конференции.

29 октября «железнодорожники» в Нижнем Новгороде потерпели поражение от «Торпедо» (2:1), после чего «локо» победил в двух последующих поединках.

Подопечные Майка Пелино взяли верх над «Йокеритом» (1:4), а также одолели СКА (1:2). А 4 ноября «Локомотив» оказался слабее «Адмирала» (2:5).

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Затем клубу из Ярославля удалось переиграть «Сибирь» (2:0), а несколькими днями позже на «Арене-2000» хозяева разгромили «Нефтехимик» (6:3).

«Салават Юлаев»

В своих 27 матчах регулярного сезона КХЛ клуб из Уфы сумел заработать 35 очков, в результате чего команда находится на 3 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

22 октября «юлаевцы» потерпели поражение от «Авангарда» в серии буллитов (1:1, 1:3), а спустя пару дней они в овертайме взяли верх над «Витязем» (2:1).

Победой в дополнительное время завершилась и встреча с минским «Динамо» (2:3), после чего подопечные Николая Цулыгина проиграли «Сочи» (3:1) и московскому «Динамо» (4:1).

3 ноября «Салават Юлаев» дома разгромил «Динамо» Минск (9:1), а чуть позже уфимцы в овертайме одолели «Динамо» из Риги (1:2) и разобрались с ЦСКА (2:5).

Прогноз

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,90, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,65.

В Ярославле встретятся 2 результативных коллектива, которые, безусловно, хотят улучшить свое положение в таблице конференций. Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,53. 0