ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерНе спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ» Роналду находится не в форме«Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтовать Даниил МедведевМедведев отдал Надалю выигранный матч на Итоговом турнире АТР
  • 01:17
    • Федерер выбил Джоковича с Итогового турнира АТР
  • 01:06
    • Франция обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020
  • 00:49
    • Португалия разгромила Литву, Сербия одолела Люксембург
  • 00:40
    • Англия и Чехия одержали победы и вышли на Евро-2020
  • 22:30
    • ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву»
  • 22:16
    • Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
  • 21:32
    • «Ак Барс» обыграл «Трактор»
    Все новости спорта

    Будет ли встреча в Ярославле результативной?

    «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз на «Локомотив» — «Салават Юлаев»
    Игроки «Локомотива»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 16 ноября на «Арене-2000». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Салават Юлаев».
    ×
    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.87
  • 2
  • 2.75
  • Играть!
    •

    «Локомотив»

    Приняв участие в 27 матчах регулярки, коллектив из Ярославля заработал 28 очков, что позволило команде занять 8 место в турнирной таблице Западной конференции.

    29 октября «железнодорожники» в Нижнем Новгороде потерпели поражение от «Торпедо» (2:1), после чего «локо» победил в двух последующих поединках.

    Подопечные Майка Пелино взяли верх над «Йокеритом» (1:4), а также одолели СКА (1:2). А 4 ноября «Локомотив» оказался слабее «Адмирала» (2:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем клубу из Ярославля удалось переиграть «Сибирь» (2:0), а несколькими днями позже на «Арене-2000» хозяева разгромили «Нефтехимик» (6:3).

    «Салават Юлаев»

    В своих 27 матчах регулярного сезона КХЛ клуб из Уфы сумел заработать 35 очков, в результате чего команда находится на 3 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    22 октября «юлаевцы» потерпели поражение от «Авангарда» в серии буллитов (1:1, 1:3), а спустя пару дней они в овертайме взяли верх над «Витязем» (2:1).

    Победой в дополнительное время завершилась и встреча с минским «Динамо» (2:3), после чего подопечные Николая Цулыгина проиграли «Сочи» (3:1) и московскому «Динамо» (4:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    3 ноября «Салават Юлаев» дома разгромил «Динамо» Минск (9:1), а чуть позже уфимцы в овертайме одолели «Динамо» из Риги (1:2) и разобрались с ЦСКА (2:5).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,90, а на победу «Салавата Юлаева» — 2,65.

    В Ярославле встретятся 2 результативных коллектива, которые, безусловно, хотят улучшить свое положение в таблице конференций. Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Надаль — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Бразилия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Финляндия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Армения — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Румыния — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Швейцария — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Испания — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дания — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Норвегия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия- Чехия
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
    • 12:50 11/11/2019     Уле Гуннар Сульшер
  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
    • Вчера в 20:57
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию», «Калгари» проиграл «Далласу»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября Вчера в 08:440
  • 21:16
    • Гендиректор «Локо» не исключил перехода братьев Миранчуков в «Зенит»
  • 18:43
    • Капитан «Питтсбурга» перенесет операцию
  • 18:32
    • «Локомотив» оценил Миранчуков в 100 миллионов евро
    Юрген Клопп Футбол Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля»Вспоминаем, как «Ливерпуль» раз за разом упускал чемпионство, лидируя по ходу сезона 12/11/2019 в 21:040
  • Экспресс дня

  • Финляндия добьется исторического успеха?
  • 2.19
    •
  • 00:16
    • «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов
  • 23:58
    • Джеррард готов сменить Эмери в «Арсенале»
  • 23:45
    • Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая
    «Сент-Луис» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург», «Аризона» прервала победную серию «Сент-Луиса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября 13/11/2019 в 09:140
  • 17:47
    • Итальянец назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
  • 17:33
    • Анри стал главным тренером клуба MLS
  • 23:38
    • «Спартак» проиграл рижскому «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие