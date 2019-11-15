«Металлург» Мг — «Сочи». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 15 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Сочи». Матч состоится 15 ноября на «Арене Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Сочи».

«Металлург» Мг

За 27 поединков регулярки коллектив из Магнитогорска сумел заработать 31 очко. В результате удачных выступлений в последних играх команда поднялась на 7 место в таблице Восточной конференции.

После первой встречи в сезоне с «Сочи», которую «лисы» выиграли в овертайме (3:4), «Металлург» Мг победил «Авангард» (3:0), «Ак Барс» по буллитам (0:0, 2:0) и «Автомобилист» (0:3).

А затем в Новосибирске гости в дополнительное время потерпели поражение от «Сибири» (3:2). Но чуть позже «сталевары» разобрались с «Барысом» (1:2) и минским «Динамо» в добавочном периоде (3:2).

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3 ноября «Металлург» Мг в родных стенах разгромил «Сибирь» (4:1), а в следующем матче коллектив Воробьева взял верх над «Трактором» (5:2).

«Сочи»

На данном этапе турнира клуб из одноименного города имеет в своей копилке 23 балла, которые были заработаны в 26 играх. Это позволяет команде занять лишь 9 место в таблице Западной конференции.

С 6 по 23 октября сочинцы проиграли в восьми матчах кряду. Последним соперником в этой серии был «Амур». Во встрече в Хабаровске «тигры» одолели «леопардов» (2:1).

25 октября во Владивостоке на «Фетисов-Арене» гости оказались сильнее «Адмирала» (1:3), после чего «Сочи» стал тренировать Александр Андриевский. Его подопечным удалось победить в трех следующих матчах.

«Леопарды» взяли верх над «Салаватом Юлаевым» (3:1), рижским «Динамо» (3:2) и «Куньлунем РС» (2:0). А в игре 13 ноября «Сочи» был разгромлен «Автомобилистом» (5:1).

Прогноз

Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается коэффициентом 1,76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Сочи» — 4,10.

Сейчас «сталевары» набрали хорошую форму, в то время как сочинцы все еще имеют проблемы в защите. Наш прогноз на матч — «Металлург» Мг не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,71. 0