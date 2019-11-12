ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч состоится 12 ноября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА

В 25 матчах регулярки «Армейцы» сумели завоевать 39 очков, что позволяет им лидировать в турнирной таблице Западной конференции. За все это время команда сумела забить 79 голов, а пропустила лишь 36.

Но в последних 5 встречах подопечные Игоря Никитина выиграли лишь дважды. 24 октября ЦСКА прервал свою победную серию из 7 матчей, уступив «Йокериту» (0:3).

Затем «кони» в послематчевых бросках оказались сильнее «Авангарда» (1:2), а чуть позже этот клуб потерпел поражение от «Сибири» (2:1).

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2 ноября в Казахстане гости легко разобрались с «Барысом» (0:3), а после этого ЦСКА был разгромлен «Нефтехимиком» (4:1).

«Спартак»

Красно-белые сыграли на 1 матч больше, чем их ближайший соперник. В 26 поединках эта команда заработала 30 очков, благодаря чему расположилась на 5 строчке в таблице Запада.

20 октября «Спартак» взял верх над СКА (2:3), а чуть позже в Финляндии гости одолели «Йокерит» (2:3).

Затем подопечные Олега Знарка уверенно разобрались с «Торпедо» (1:3), а также с рижским «Динамо» (3:2). Еще одна встреча с «джокерами» завершилась победой москвичей (4:2).

31 октября «Спартак» в серии буллитов оказался сильнее «Северстали» (2:2, 4:3), но 2 ноября красно-белые прервали этот удачный отрезок выступлений, потерпев поражение от «Адмирала» (3:4).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,37, на ничью — 5,70, а на победу «Спартака» — 6,80.

Сейчас коллектив Олега Знарка демонстрирует неплохие результаты. В столичном дерби красно-белые могут доставить хлопот обороне ЦСКА. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 с коэффициентом 1,55. 0