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    Атака «Кэпс» не подкачает в игре с «Вегасом»

    «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Вегас»
    Александр Овечкин
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Вегас». Матч состоится 10 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Вегас».
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    Хоккей. НХЛ 10 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вашингтон»

    В 17 поединках регулярного чемпионата клуб из округа Колумбия заработал 27 очков. Сейчас он находится на первом месте в Столичном дивизионе.

    Последний раз «Кэпс» проигрывали 25 октября. В выездной встрече с «Эдмонтоном» гости оказались слабее в овертайме (4:3).

    На следующий день «Вашингтон» в серии буллитов был сильнее «Ванкувера» (5:5, 1:2), после чего в дополнительное время коллектив Тодда Рирдена одолел «Торонто» (3:4).

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    2 ноября «Кэпс» устроили для фанатов праздник голов, разгромив «Баффало» (6:1), а чуть позже «Вашингтон» победил «Калгари» (4:2) и в овертайме переиграл «Флориду» (4:5).

    «Вегас»

    В своих 17 поединках НХЛ команда из пригорода Лас-Вегаса набрала 21 балл. Благодаря этому клуб, представляющий штат Невада, идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе.

    Но сейчас результаты коллектива могут негативно повлиять на их турнирное положение. В последних 6 матчах «золотые отбросы» выиграли всего дважды.

    После разгрома от «Колорадо» (1:6) «Вегас» взял верх над «Анахаймом» (5:2). Затем подопечные Жерара Галлана в овертаймах уступили «Монреалю» (4:5) и «Виннипегу» (3:4).

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    6 ноября клуб из Парадайса скромно разобрался с «Коламбусом» (1:2). В этой встрече Рейли Смит оформил дубль. А вот несколькими днями позже «Вегас» проиграл «Торонто», пропустив на 2 минуте добавочного периода (2:1).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничью — 4,20, а на победу «Вегаса» — 2,80.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

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