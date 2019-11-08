«Баффало» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 2.44) и ставки на матч НХЛ 8 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Баффало» встретится с «Тампой» в рамках «Глобальной серии». Матч состоится 8 ноября на арене «Эрикссон Глоуб» в Стокгольме. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Тампа-Бэй».

«Баффало»

После 15 игр регулярного чемпионата клуб из штата Нью-Йорк находится на 2 месте в Атлантическом дивизионе с 20 очками на своем счету.

Однако, в последних матчах «Сэбс» начали часто терять баллы. 23 октября у себя дома «Баффало» в овертайме взял верх над «Сан-Хосе» (4:3), а через пару дней команда была разгромлена «Рейнджерс» (6:2).

В следующем поединке первенства «мечи» в гостях уверенно разобрались с «Детройтом» (0:2), а затем в серии буллитов подопечные Ральфа Крюгера проиграли «Аризоне» (2:2, 0:1).

Все прогнозы на НХЛ

Крупным поражением завершилась встреча на «Капитал Уан Арене», где «мечи» оказались слабее «Вашингтона» (6:1), а 3 ноября «Баффало» дома не справился с «Айлендерс» (0:1).

«Тампа-Бэй»

За 13 матчей текущего сезона НХЛ коллектив из штата Флорида завоевал 14 очков, что позволяет ему идти шестым в Атлантическом дивизионе.

В последнее время подопечные Джона Купера не могут выступать стабильно. 20 октября «молнии» в родных стенах были разгромлены «Колорадо» (2:6).

А несколькими днями позже у себя дома «Тампа-Бэй» переиграла «Питтсбург» (3:2), после чего на «Амали Арене» хозяева в овертайме уступили «Нэшвиллу» (2:3).

30 октября в Нью-Йорке гости крупно проиграли «Рейнджерс» (4:1), а затем в дополнительное время «молнии» одолели «Нью-Джерси» (6:7). В последней встрече «Тампа-Бэй» оказалась слабее «Айлендерс» (5:2).

Прогноз

Победа «Баффало» в этом поединке оценивается коэффициентом 2,85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Тампы-Бэй» — 2,15.

Сейчас оба коллектива находятся не в лучших кондициях, но «Баффало», желая прервать свою серию неудач, постарается выложиться на максимум. Наш прогноз на матч — «Баффало» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,44. 0