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    Закончатся ли невезения «Витязя» в игре против СКА?

    «Витязь» — СКА. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Витязь» — СКА
    Хоккеист «Витязя»
    В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать СКА. Матч состоится 30 октября на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.05
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    «Витязь»

    В 22 матчах регулярки коллектив, базирующийся в Подольске, сумел набрать 31 очко, что позволяет команде идти третьей в турнирной таблице Западной конференции.

    В последних шести поединках «богатыри» сумели победить только раз. 15 октября в родных стенах хозяева потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (1:2), а чуть позже «Витязь» взял верх над «Трактором» (3:1).

    Но после этого подопечные Михаила Кравеца больше не выигрывали. 20 октября его команда в овертайме уступила «Барысу» (3:2), а спустя несколько дней она была разгромлена «Сибирью» (4:1).

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    Затем «Витязь» в дополнительное время не сумел справиться с «Салаватом Юлаевым» (2:1), а чуть позже «богатыри» оказались слабее «Куньлуня РС» (2:4).

    СКА

    На данный момент команда из Санкт-Петербурга находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В 24 матчах регулярки этот коллектив заработал 28 баллов.

    Но в последнее время с набором очков у «Армейцев» имеются проблемы. После уверенной победы в Нижнем Новгороде над «Торпедо» (1:4) СКА проиграл 5 последующих поединков.

    На выезде подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от «Авангарда» (3:2) и «Нефтехимика» (2:1). А в домашних встречах питерцы уступили «Спартаку» (2:3) и еще раз «Нефтехимику» в серии буллитов (2:2, 0:1).

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    26 октября в Ярославле СКА не справился с «Локомотивом» в овертайме (4:3), но несколькими днями позже в Череповце гости одолели «Северсталь» в серии послематчевых бросков (1:1, 2:3).

    Прогноз

    Победа «Витязя» в данном противостоянии оценивается коэффициентом 3,20, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,90, а на победу СКА — 2,08.

    Сейчас оба коллектива столкнулись с игровым кризисом. В очном противостоянии команды постараются исправить ситуацию. Но все же СКА выглядит явным фаворитом поединка в Подольске. Наш прогноз — победа СКА в матче с коэффициентом 1,62. 0

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    «Витязь» — СКА. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2019 года. Прогноз на «Витязь» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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