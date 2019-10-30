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    Чем закончится поединок на «Мэдисон Сквер Гарден»?

    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч НХЛ 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
    Райан Строум и Артемий Панарин
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать команду «Тампа-Бэй». Матч состоится 30 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй».

    «Рейнджерс»

    Приняв участие в 9 играх регулярного первенства, коллектив из Нью-Йорка смог набрать всего 7 очков, из-за чего он вынужден довольствоваться 13 позицией в таблице Востока.

    После уверенной победы над «Оттавой» (1:4) «Рейнджерс» настигла полоса невезений. Подопечные Дэвида Куинна проиграли в пяти поединках кряду.

    «Синерубашечники» дома были разгромлены «Эдмонтоном» (1:4), а затем в гостях команда уступила «Нью-Джерси» (5:2) и «Вашингтону» (5:2). После этого на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева оказались слабее «Ванкувера» (2:3) и «Аризоны» в овертайме (2:3).

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    25 октября «Рейнджерс» наконец-таки вновь порадовал болельщиков победой. В Нью-Йорке коллектив Куинна взял верх над «Баффало» (6:2), однако, спустя несколько дней «синерубашечники» потерпели поражение от «Бостона» (4:7).

    «Тампа-Бэй»

    В отличие от оппонентов из Нью-Йорка, команда из штата Флорида сыграла на 1 матч больше. За 10 поединков в НХЛ этот коллектив набрал 12 очков и занял 9 место в таблице Восточной конференции.

    Сейчас подопечные Джона Купера выступают крайне нестабильно. К примеру, победив в гостях «Торонто» (3:7), «Тампа-Бэй» потерпела поражение в следующей встрече, уступив «Оттаве» (4:2).

    Затем «молнии» взяли верх над «Монреалем» (1:3), а также в серии буллитов переиграли «Бостон» (3:4). Но 20 октября дома хозяева были разгромлены «Колорадо» (2:6).

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    В следующем матче «Тампа-Бэй» разобралась с «Питтсбургом» (3:2), а несколькими днями позже клуб из штата Флорида в овертайме оказался слабее «Нэшвилла» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в этом противостоянии букмекеры дают коэффициент 3,45, на ничью — 4,70, а на победу «Тампы» — 1,83.

    В родных стенах коллектив из Нью-Йорка попытается прервать серию неудач, которая преследует команду практически со старта сезона. Наш прогноз — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 2,60. 0

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    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч НХЛ 30 октября 2019 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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