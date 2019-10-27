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    Прервет ли «Питтсбург» победную серию «Далласа»?

    «Даллас» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 27 октября 2019 года

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    Прогноз на «Даллас» — «Питтсбург»
    Сидни Кросби
    В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 27 октября на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Питтсбург».
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    Хоккей. НХЛ 27 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.85
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    «Даллас»

    В 12 матчах регулярного чемпионата клуб из штата Техас смог заработать всего 9 очков, поэтому сейчас ему приходится довольствоваться 12 позицией в таблице Западной конференции.

    Одолев 9 октября «Вашингтон» в овертайме (4:3), «шерифы» ужасно выступили в последующих пяти встречах, проиграв в каждой из них.

    «Даллас» потерпел поражение от «Калгари» в серии буллитов (2:2, 1:2), затем «Кэпс» взяли свой реванш (1:4), а после этого подопечные Джима Монтгомери оказались слабее «Баффало» (4:0), «Коламбуса» (3:2) и «Питтсбурга» (4:2).

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    Но с 20 октября «Старз» только побеждают. Клуб из Техаса взял верх над «Филадельфией» (1:4), а также разобрался с «Оттавой» (2:1) и «Анахаймом» (2:1).

    «Питтсбург»

    Из-за неудачных результатов в последних поединках команда из Пенсильвании с 12 баллами опустилась на 8 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 11 по 19 октября «Пенс» провели хорошую серию из пяти побед. На своей арене подопечные Майка Салливана переиграли «Анахайм» (2:1), а затем в гостях «Питтсбург» разобрался с «Миннесотой» (4:7).

    На следующий день «Пингвинз» разгромили «Виннипег» (2:7), а чуть позже команда одолела «Колорадо» в овертайме (3:2) и взяла верх над «Далласом» (4:2).

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    Но после этого «Питтсбург» начал терять очки. 20 октября клуб из штата Пенсильвания уступил «Вегасу» (0:3), а спустя несколько дней подопечные Салливана проиграли «Флориде» (4:2) и «Тампе» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,10, а на победу «Питтсбурга» — 2,75.

    В нынешнем сезоне «Пенс» уже побеждали «шерифов». В грядущем поединке они снова попытаются обыграть клуб из Техаса. Наш прогноз на матч — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1,62. 0

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