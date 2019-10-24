«Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 24 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 24 октября на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург».

«Тампа-Бэй»

На данный момент команда из штата Флорида располагается на 11 строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками, заработанными в 8 играх сезона.

Регулярный чемпионат для подопечных Джона Купера начался с двух поединков с «Флоридой». Сперва «Тампа-Бэй» победила «котов» (5:2), но через 2 дня она уступила (4:3).

Затем «молнии» в овертайме проиграли «Каролине» (4:3), а чуть позже эта команда разгромила «Торонто» (3:7). 12 октября «Тампа-Бэй» потерпела поражение от «Оттавы» (4:2).

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После неудачи в поединке с «Сенс» гости на арене «Белл Центр» разобрались с «Монреалем» (1:3). 18 октября «Тампа-Бэй» по буллитам переиграла «Бостон» (3:3, 0:1), а в следующем матче коллектив Купера не справился с «Колорадо» (2:6).

«Питтсбург»

Сейчас на счету клуба из Пенсильвании имеется 12 баллов, заработанных в 10 поединках регулярного чемпионата. Благодаря этому команда идет пятой в турнирной таблице Востока.

После домашнего поражения 9 октября от «Виннипега» (1:4) «Пенс» победили в 5 матчах кряду. На «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» хозяева разобрались с «Анахаймом» (2:1), а затем в гостях коллектив Майка Салливана взял верх над «Миннесотой» (4:7).

14 октября «Питтсбург» в Канаде разгромил «Виннипег» (2:7), спустя несколько дней «Пингвинз» в овертайме одолели «Колорадо» (3:2). Очередную победу команда завоевала и во встрече с «Далласом» (4:2).

Но после этого подопечные Майка Салливана дома проиграли «Вегасу» (3:0), а затем оказались слабее «Флориды» в гостях (4:2).

Прогноз

На победу «Тампы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 4,40, а на победу «Питтсбурга» — 3,40.

Гостевому коллективу хотелось бы вновь встать на победный путь, что они и попытаются сделать в игре против «Тампы». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2,5 с коэффициентом 1,77. 0