ЦСКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 24 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Йокерит». Матч состоится 24 октября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Йокерит».

ЦСКА

В 20 матчах регулярного первенства столичный коллектив сумел набрать 35 очков. Сейчас москвичи уверенно лидируют в турнирной таблице Западной конференции.

Последний раз подопечные Игоря Никита теряли баллы 3 октября. Тогда «Армейцы» потерпели поражение от «Витязя» (1:2).

После этого ЦСКА сумел разгромить «Динамо» Рига (6:1), «Амур» (4:1) и «Ак Барс» (2:5). А затем «кони» уже скромнее разобрались с «Сочи» (0:2) и московским «Динамо» (1:2).

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В домашней встрече с «Трактором» хозяева всухую победили оппонентов (3:0), а несколькими днями позже ЦСКА уверенно переиграл «Торпедо» (5:2).

«Йокерит»

Представители Финляндии приняли участие в 18 играх регулярки. За этот период клуб из города Хельсинки набрал 21 балл и занял 7 строчку в таблице Запада.

Однако, последние результаты подопечных Лаури Марьямяки не могут радовать болельщиков. После победы 13 октября над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов (2:2, 3:2) «джокеры» не выигрывали.

В Казани на «Татнефть-Арене» гости в дополнительное время уступили «Ак Барсу» (4:3). Затем в овертайме «Йокерит» не справился с «Торпедо» дома (3:4).

Еще одна встреча на «Хартвалл Арене» завершилась поражением от «Спартака» (2:3).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,28, на ничью — 6,90, а на победу «Йокерита» — 7,90.

На «ЦСКА Арене» встретятся два сильных коллектива, которые постараются решить свои задачи. Оба клуба умеют забивать много. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,85. 0