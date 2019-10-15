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    По силам ли «Эдмонтону» 6 победа кряду?

    «Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч НХЛ 15 октября 2019 года

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    Прогноз на «Чикаго» — «Эдмонтон»
    Томаш Юрко
    В очередной игре НХЛ «Чикаго» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 15 октября на арене «Юнайтед Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Эдмонтон».
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    Хоккей. НХЛ 15 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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    «Чикаго»

    Несмотря на то что команда из штата Иллинойс провела всего лишь 3 поединка в рамках нового сезона, ее результаты уже успели огорчить фанатов.

    На данный момент «Чикаго» заработал всего 1 балл и занял 14 место в турнирной таблице Западной конференции.

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    Для «ястребов» регулярный чемпионат стартовал с «Глобальной серии», где в Праге подопечные Джереми Коллитона потерпели поражение от «Филадельфии» (4:3).

    Затем уже в родных стенах «Чикаго» уступил «Сан-Хосе» со счетом — 4:5. А в поединке 13 октября клуб из штата Иллинойс в овертайме уступил «Виннипегу» (2:3).

    «Эдмонтон»

    А вот канадский клуб из провинции Альберта проводит удачный старт сезона. Приняв участие в 5 матчах НХЛ, эта команда заработала 10 очков, благодаря чему она стала лидером Западной конференции.

    В первом туре «Эдмонтон» на арене «Роджерс Плейс» сумел переиграть «Ванкувер» (3:2). Победой завершился и следующий поединок. У себя дома «нефть» одолела «Лос-Анджелес» (6:5).

    Затем подопечные Дэйва Типпета уверенно разобрались с «Айлендерс» на выезде (2:5). А 11 октября канадский коллектив по буллитам оказался сильнее «Нью-Джерси» (3:3, 0:1).

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    Несколькими днями позже «Эдмонтон» в Нью-Йорке сразился с «Рейнджерс». В этом противостоянии верх взяли гости (1:4).

    Прогноз

    На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,30, а на победу «Эдмонтона» — 2,70.

    Наш прогноз — победа «Эдмонтона» в матче с коэффициентом 2,06. 0

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