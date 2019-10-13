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    «Питтсбург» не оступится в матче с «Миннесотой»

    «Миннесота» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 13 октября 2019 года

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    Прогноз на «Миннесота» — «Питтсбург»
    Сэм Лафферти
    В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 13 октября на арене «Эксел Энерджи-центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Питтсбург».
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    Хоккей. НХЛ 13 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.35
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    «Миннесота»

    На данный коллектив из города Сент-Пол принял участие в 3 матчах нового сезона НХЛ. К сожалению для болельщиков, эта команда не может похвастаться положительными результатами.

    Все 3 поединка клуб штата Миннесота проиграл, из-за чего с нулем в графе набранных очков он находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте регулярного чемпионата подопечные Брюса Будро потерпели разгромное поражение от «Нэшвилла» на выезде (5:2), а через пару дней «Минни» уступили «Колорадо» (4:2).

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    В гостевой встрече с «Виннипегом» 11 октября «Миннесота» на «Белл МТС» в очередной раз потеряла очки, проиграв хозяевам (5:2).

    «Питтсбург»

    В отличие от коллектива из Сент-Пола, «Питтсбург» провел на 1 матч больше. За этот отрезок сезона команда смогла внести в свой актив 4 очка и занять 10 место в таблице Восточной конференции.

    Уступив в серии буллитов «Баффало» в последней игре предсезонки (2:2, 1:2), «Пенс» потерпели поражение от «мечей» и в первом поединке НХЛ (1:3).

    Через несколько дней подопечные Майка Салливана на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» разгромили «Коламбус» (7:2), а затем «Питтсбург» крупно уступил «Виннипегу» (1:4).

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    11 октября «Пингвинз» с минимальным счетом одолели «Анахайм» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» в данном противостоянии оценивается коэффициентом 2,39, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 4,08, а на победу «Питтсбурга» — 2,56.

    Хозяева встречи пока находятся в плохой форме, гости попытаются воспользоваться слабостями «Миннесоты». Наш прогноз — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1,57. 0

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    «Миннесота» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 13 октября 2019 года. Прогноз на «Миннесота» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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