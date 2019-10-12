«Рейнджерс» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч НХЛ 12 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоится 12 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Эдмонтон».

«Рейнджерс»

Пока на счету команды из Нью-Йорка имеется лишь 2 сыгранных матча, в которых «синерубашечники» заработали 4 очка. Сейчас они занимают 8 место в турнирной таблице Восточной конференции.

В ходе своей предсезонки коллектив Дэвида Куинна принял участие в 6 поединках. На старте подготовительного этапа «Рейнджерс» дважды уступил «Нью-Джерси» (3:4; 4:2), а также крупно проиграл «Филадельфии» (4:1).

Затем «синерубашечники» одолели «Айлендерс» (3:1) и в серии буллитов взяли реванш у «Флайерз» (1:1, 1:0). А спустя несколько дней «Рейнджерс» потерпели поражение от «Айлендерс» (4:2).

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На старте сезона в НХЛ подопечные Куинна в родных стенах обыграли «Виннипег» (6:4), а 6 октября клуб из Нью-Йорка разгромил «Оттаву» (1:4).

«Эдмонтон»

Канадский коллектив из провинции Альберта уже успел принять участие в 4 играх нового сезона НХЛ. Во всех этих встречах команда победила, благодаря чему с 8 очками она занимает 1 строчку в Западной конференции.

Свой путь в регулярном чемпионате «Эдмонтон» начал с домашней битвы с «Ванкувером». В этом поединке хозяева взяли верх над соперником (3:2).

Следующий матч был не менее напряженным. В родных стенах подопечные Дэйва Типпета одолели «Лос-Анджелес» (6:5). А в первой выездной игре сезона «Эдмонтон» легко разобрался с клубом «Айлендерс» (2:5).

Затем канадский коллектив в «Пруденшал Центре» в Ньюарке в серии буллитов взял верх над «Нью-Джерси» (3:3, 0:1).

Прогноз

Победа хозяев встречи в основное время оценивается коэффициентом 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,00, а на победу гостей — 2,70.

Отдохнувший «Рейнджерс» на «Мэдисон Сквер Гарден» попытается прервать серию удачных выступлений «Эдмонтона». Наш прогноз — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1,78. 0