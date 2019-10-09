«Торпедо» — «Витязь». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 9 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать «Витязь». Матч состоится 9 октября в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Витязь».

«Торпедо»

Коллектив из Нижнего Новгорода уже успел провести 16 матчей в КХЛ. В этих играх нижегородцы заработали 18 очков. Сейчас они занимают 4 место в турнирной таблице Западной конференции.

Но в последнее время волжане частенько теряют очки. К примеру, 27 сентября «Торпедо» всухую потерпело поражение от ЦСКА (0:3). Правда, следующий матч «автозаводцы» выиграли у «Сочи» (4:1).

Затем подопечные Дэвида Немировски были биты «Салаватом Юлаевым» (5:1), а через 2 дня верх над «Торпедо» взял «Барыс» (2:1).

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5 октября нижегородцы в Магнитогорске встретились с «Металлургом» Мг. В этом поединке гости победили «сталеваров» в серии буллитов (2:2, 3:4).

«Витязь»

Команда, базирующаяся в Подмосковье, является лидером Западной конференции. За 14 матчей регулярки этот коллектив заработал 25 очков.

С 6 сентября по 3 октября «богатыри» провели невероятную серию из 10 побед кряду.

В последних встречах в КХЛ «Витязь» сумел переиграть СКА (2:4), «Автомобилист» в овертайме (1:0), «Металлург» Мг в серии послематчевых бросков (2:2, 2:1) и ЦСКА (1:2).

Поединки против статусных соперников немного вымотали команду Михаила Кравеца, из-за чего подольский клуб 5 октября в серии буллитов уступил «Спартаку» (1:1, 0:2).

Но несколькими днями позже «Витязь» вновь победил. В Риге гости одолели местное «Динамо» (1:2).

Прогноз

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,85, а на победу «Витязя» — 2,65.

В Нижнем Новгороде встретятся 2 атакующие команды, которые будут сражаться за победу в основное время. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,63. 0