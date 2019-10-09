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    Ожидаем в Нижнем Новгороде голевую феерию

    «Торпедо» — «Витязь». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 9 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Витязь
    Прогноз на «Торпедо» — «Витязь»
    Хоккеист «Торпедо»
    В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать «Витязь». Матч состоится 9 октября в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.70
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    «Торпедо»

    Коллектив из Нижнего Новгорода уже успел провести 16 матчей в КХЛ. В этих играх нижегородцы заработали 18 очков. Сейчас они занимают 4 место в турнирной таблице Западной конференции.

    Но в последнее время волжане частенько теряют очки. К примеру, 27 сентября «Торпедо» всухую потерпело поражение от ЦСКА (0:3). Правда, следующий матч «автозаводцы» выиграли у «Сочи» (4:1).

    Затем подопечные Дэвида Немировски были биты «Салаватом Юлаевым» (5:1), а через 2 дня верх над «Торпедо» взял «Барыс» (2:1).

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    5 октября нижегородцы в Магнитогорске встретились с «Металлургом» Мг. В этом поединке гости победили «сталеваров» в серии буллитов (2:2, 3:4).

    «Витязь»

    Команда, базирующаяся в Подмосковье, является лидером Западной конференции. За 14 матчей регулярки этот коллектив заработал 25 очков.

    С 6 сентября по 3 октября «богатыри» провели невероятную серию из 10 побед кряду.

    В последних встречах в КХЛ «Витязь» сумел переиграть СКА (2:4), «Автомобилист» в овертайме (1:0), «Металлург» Мг в серии послематчевых бросков (2:2, 2:1) и ЦСКА (1:2).

    Поединки против статусных соперников немного вымотали команду Михаила Кравеца, из-за чего подольский клуб 5 октября в серии буллитов уступил «Спартаку» (1:1, 0:2).

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    Но несколькими днями позже «Витязь» вновь победил. В Риге гости одолели местное «Динамо» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,85, а на победу «Витязя» — 2,65.

    В Нижнем Новгороде встретятся 2 атакующие команды, которые будут сражаться за победу в основное время. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Торпедо» — «Витязь». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 9 октября 2019 года . Прогноз на «Торпедо» — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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