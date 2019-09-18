«Витязь» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 18 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Северсталь». Матч состоится 18 сентября на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Северсталь».

«Витязь»

В шести встречах в рамках регулярного сезона коллектив из Подольска заработал 10 очков. С разницей голов 18:10 «богатыри» занимают 3 строчку в Западной конференции.

Единственный матч, в котором подопечные Михаила Кравецы потерпели поражение, датирован 4 сентября. В этой встрече команда уступила «Автомобилисту» (3:2).

Затем «Витязь» провел прекрасный отрезок из 4 побед подряд. В Магнитогорске гости переиграли «Металлург» Мг (0:2), а чуть позже легко справились дома с московским «Динамо» (4:1).

В поединке против «Сочи» дело дошло до послематчевых бросков, но и в них «богатыри» взяли верх над соперником (2:2, 2:1).

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С таким же счетом «Витязь» одолел «Сибирь» по буллитам в матче 14 сентября (2:2, 2:1).

«Северсталь»

В отличие от оппонента, команда из Череповца приняла участие уже в 7 встречах в сезоне. Но в этих матчах «стальные» смогли заработать всего 5 очков, поэтому сейчас они находятся внизу рейтинга Западной конференции.

В последних пяти поединках подопечные Андрея Разина победили лишь дважды.

В игре 6 сентября команда в гостях разгромила «Авангард» (1:5). А затем и сама получила 4 безответные шайбы от ЦСКА (0:4).

После этого «Северсталь» крупно уступила «Йокериту» (1:4), но позже в серии послематчевых бросков одолела «Динамо» Москва (2:2, 2:1). А в выездной встрече в Казани коллектив из Череповца оказался слабее «Ак Барса» (4:3).

Прогноз

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 4,30, а на победу «Северстали» — 4,00.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,69. 0