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    Окажет ли «Йокерит» сопротивление СКА?

    СКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 15 сентября 2019 года

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    Прогноз на СКА — «Йокерит»
    Хоккеисты «Йокерита»
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Йокерит». Матч состоится 15 сентября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.10
  • 2
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    СКА

    После пяти матчей в регулярке «Армейцы Петербурга» с 6 очками в активе располагаются на 4 месте в Западной конференции. На счету подопечных Кудашова 3 победы и 2 поражения.

    В первом туре СКА удачно отправился на выезд в Магнитогорск. Там гости переиграли «Металлург» Мг (1:3). Чуть позже команда взяла верх в овертайме над «Трактором» (3:2).

    Впервые питерцы потеряли очки в матче с «Автомобилистом», уступив хозяевам встречи (5:2).

    В домашнем поединке против «Сибири» СКА одолел гостей (4:2), а 13 сентября коллектив Кудашова был бит другими «армейцами». Московский ЦСКА отгрузил сопернику три безответные шайбы (0:3).

    «Йокерит»

    На данный момент представители Финляндии занимают 7 позицию в Западной конференции. На их счету 5 очков, заработанных в 5 встречах.

    В начале сезона «джокеры» проиграли в двух матчах кряду. В первом туре в городе Хельсинки хозяева уступили «Авангарду» (1:3), а через пару дней подопечные Марьямяки не справились с мощной атакой «Ак Барса» (2:5).

    В поединке 7 сентября «Йокерит» разгромил «Динамо» из Риги (7:2), а затем одолел «Северсталь» в гостях (1:4).

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    В последней на данный момент встрече «джокеры», ведя в матче 0:3, а затем и 1:4, растратили преимущество, позволили «Торпедо» сравнять счет, а потом и вовсе в овертайме хозяева дожали финнов (6:5).

    Прогноз

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 5,00, а на победу «Йокерита» — 4,50.

    Поскольку «Йокерит» демонстрирует один из лучших показателей в атаке — 19 шайб в 5 поединках, то нашим прогнозом на матч будет — индивидуальный тотал «Йокерита» больше 1,5 с коэффициентом 1,59. 0

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    СКА — «Йокерит». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 15 сентября 2019 года . Прогноз на СКА — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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