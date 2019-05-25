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    Россия порадует результативной игрой в матче с Финляндией

    Россия — Финляндия. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч полуфинала Чемпионата мира по хоккею 25 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз на Россия — Финляндия
    Сборная России
    В рамках полуфинала Чемпионата мира по хоккею 25 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 16:15 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.

    Россия

    В четвертьфинале чемпионата мира Россия в ожидаемо непростом матче обыграла США (4:3), и вышла в этап борьбы за медали. Тем не менее, учитывая уровень игроков команды, ее игру и результаты, наверняка главная задача — это золото.

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    Великолепный матч против США сыграли нападающий Никита Гусев и защитник Михаил Сергачев, набравшие по 3 (1+2) очка, по шайбе забросили Михаил Григоренко и Александр Овечкин. Вратарь Андрей Василевский пропустил три шайбы с 32 бросков, но вряд ли Илья Воробьев пойдет на замену вратаря перед решающими встречами.

    Россия продолжает сминать соперников за счет высочайшего индивидуального уровня исполнителей. Но в игре с США просматривались проблемы при игре в обороне, а также россияне часто не успевали за действиями скоростных американцев.

    Финляндия

    В четвертьфинале Финляндия в овертайме выбила действующего чемпиона мира Швецию (5:4), и в четвертый раз за последние шесть лет вышла в полуфинал турнира. В целом финны уже прыгнули выше головы, ведь приехали в Словакию совсем не в ранге фаворитов.

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    Не лучший матч в плане надежности сыграл молодой голкипер Кевин Ланкинен, пропустив четыре шайбы с 18 бросков, зато феерический поединок удался одному из лидеров нападающему Сакари Маннинену, который забросил победную шайбу в овертайме и трижды ассистировал партнерам в основное время. Не забываем, что финны играют без представителей НХЛ.

    Финляндия, несмотря на более слабый состав, почти в два раза перебросала Швецию (32:18) и превосходно сыграла в атаке, даже несмотря на ограниченные возможности. Более того, финны уступали 1:3 и 3:4, но сумели проявить характер и вырвать победу.

    Прогноз

    Стадия полуфиналов всегда непредсказуема, тем более, когда все решается в одном поединке. Очевидный фаворит противостояния Россия, а с учетом результативной игры двух команд в четвертьфинале, рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,07. 0

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    Россия — Финляндия. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч полуфинала Чемпионата мира по хоккею 25 мая 2019 года. Прогноз на Россия — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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