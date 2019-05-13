США — Финляндия. Прогноз (к. 2.57) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года сборная США сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на США — Финляндия.

США

После фиаско в стартовом матче турнира против Словакии (1:4), США отыгрались на сборной Франции (7:1), и немного улучшили свое положение перед одной из важнейших битв против лидера группы «А» — Финляндии.

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В матче с Францией снова блистал нападающий Алекс ДеБринкет, оформивший дубль. Вместе с ним две шайбы забросил Колин Уайт, по голу и передаче на счету Патрика Кэйна и Фрэнка Ватрано, по две передачи отдали Дилан Ларкин и защитник Алекс Мартинес, а ворота в этот раз защищал молодой голкипер Тетчер Демко, сделав 23 сэйва с 24 бросков — Кори Шнайдер остался в запасе.

США превосходили соперника по всем параметрам, перебросали Францию почти в два раза (42:24), и реализовали первое же большинство в матче. Оценивать в этой игре особо нечего, та как класс соперников слишком разный, но все же есть ощущение, что американцы снова будут играть нестабильно.

Финляндия

Финляндия ехала на чемпионат мира без единого НХЛовца в составе, и в статусе темной лошадки, но уже после двух матчей имеет в своем активе максимальные шесть очков, одолев Канаду (3:1) и Словакию (4:2).

Абсолютно фееричный старт турнира выдает топ-проспект предстоящего драфта Каапо Какко, который забросил две шайбы в матче с Канадой, а со Словакией и вовсе сделал хет-трик! Второй матч подряд отлично выглядит молодой голкипер из АХЛ Кевин Ланкинен.

Игра вторым номером, отсутствие ответственности за результат, талантливая молодежь и опытные ветераны все вместе сформировали рецепт успеха Финляндии на старте турнира. В случае победы над США финны вовсе почти гарантируют себе первое место в группе.

Прогноз

США считаются одним из главных фаворитов турнира, но Финляндия пока что удивляет неожиданно хорошими результатами, хотя играет без лидеров. Букмекеры верят в победу США, а мы рискнем с прогнозом на успех финнов в матче с коэффициентом 2,57. 0