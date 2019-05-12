США — Франция. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 12 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 12 мая 2019 года сборная США сыграет со сборной Франции. Начало матча — 13:15 мск. Прогноз на США — Франция.

США

В первом матче чемпионата мира сборная США неожиданно уступила хозяевам — команде Словакии (1:4). Лет пять назад в таком результате не было бы ничего удивительного, но на этом турнире составы соперников несопоставимы в пользу США.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Тем не менее, располагая такими звездами как Дилан Ларкин, Джек Айхель и Патрик Кэйн, США забросили лишь одну шайбу — в большинстве отличился Алекс ДеБринкет. Не самый лучший матч в карьере провел голкипер Кори Шнайдер, пропустив четыре шайбы с 36 бросков.

Более того, США уступили словакам по броскам в створ (26:36), и не лучшим образом сыграли в меньшинстве, пропустив шайбу в одном из лишь двух удалений. В целом, американцы выглядели не в своем тарелке и не совсем готовыми к европейским площадкам.

Франция

В стартовом поединке чемпионата мира сборная Франции в серии буллитов проиграла Дании (4:5), хотя вела в счете 1:0 и 4:2. Тем не менее, результат можно считать успешным в связи с набранным очком. Первостепенная задача французов — не вылететь, и уж затем попробовать зацепиться за плей-офф.

Франция играет на турнире без пары звезд НХЛ — форвардов Пьера-Эдуарда Беллмара и Антуана Русселя, зато в составе восходящая звезда «Коламбуса» Александр Тексье. Что касается встречи с Данией, шайбы забрасывали ветераны — защитник Оливье Даме-Малка, нападающие Дамьен Флери, Шарль Бертран, Валентин Клеро.

Франция достаточно опытная сборная, включая вратарскую линию во главе с Флорианом Арди, у французов неплохая атака и спецбригады, но есть вопросы к обороне, ведь удержать преимущество с датчанами команде не удалось.

Прогноз

США будут обозлены после поражения от Словакии, но Франция из числа тех команд, которые с любым соперником играют в тело и без прокатов. Так что можно ждать вполне результативный поединок — прогноз на тотал больше 6,5 с коэффициентом 1,86. 0