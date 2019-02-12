«Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 февраля 2019 года хабаровский «Амур» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Амур» — «Салават Юлаев».

«Амур»

В прошлой игре «Амур» на выезде был разбит «Северсталью» (0:5) — это второе поражение подряд после трех побед, но в целом хабаровчане провалили сезон. Сейчас команда занимает последнее место на Востоке, отставая от зоны плей-офф уже на 16 очков.

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Лидерами команды являются защитники Михал Йордан и Виталий Атюшов, но последний находится в лазарете. Вратари нестабильны, так что тренерский штаб часто чередует Марека Лангхаммера, Алексея Мурыгина и Евгения Аликина. В атаке выделим Томаса Зохорна, братьев Вячеслава и Владислава Ушениных, а также Валентина Пьянова, Игоря Руденкова и Александра Горшкова, но трое последних травмированы.

По всем показателям статистики «Амур» входит в пятерку худших коллективов КХЛ, при этом игра в меньшинстве у хабаровчан абсолютно худшая в Лиге — лишь 74,1% надежности.

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» дома в овертайме уступил «Барысу» (2:3), проиграв в третий раз в последних четырех матчах. С другой стороны, уфимцы железно обосновались на шестом месте Восточной конференции — отстают от «Магнитки» на семь очков, зато уже на 11 опережают «Торпедо».

В целом хорошую игру провел основной вратарь Юха Метсола, по воротам которого «Барыс» нанес 38 бросков. По шайбе забросили лидер атаки Линус Умарк и защитник Юрий Сергеев. Среди лидеров — защитник Филип Ларсен, нападающие Тиму Хартикайнен, Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Дмитрий Кугрышев, Владимир Ткачев и травмированный Петр Хохряков.

«Салават Юлаев» делает акцент в игре на оборону и спецбригады — по этим показателям команда входит в восьмерку сильнейших в Лиге. Что касается игры в атаке — она чуть слабее с результативностью 2,60 заброшенных шайб в среднем за игру (12-е место).

Прогноз

За последние две недели соперники сыграли дважды, обменявшись домашними победами — 3:0 «Амур» и 3:1 «Салават Юлаев». В общем и целом, уфимцы конечно не блещут в последнее время, но проиграть «Амуру» дважды меньше чем за месяц, это слишком — прогноз на победу «Салавата Юлаева» в матче с коэффициентом 1,87. 0