«Колорадо» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Коламбус».

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома был разбит «Ванкувером» (1:5), проиграв в третий раз подряд и в седьмой из последних десяти игр. «Колорадо» опустился на пятое место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф Запада отстает уже на четыре очка.

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Снова слабо сыграл российский вратарь Семен Варламов, пропустив пять шайб с 26 бросков. В целом за последние три игры «Колорадо» пропустил 14 шайб. Единственный точный бросок удался нападающему Мэту Калверту. Российский защитник Никита Задоров очков не набирал, нападающий Владислав Каменев травмирован. Ключевые исполнители — защитник Тайсон Бэрри, нападающие Габриэль Ландескуг, Мико Рантанен и Натан Маккиннон.

У «Колорадо» очень мощная атака — в среднем за матч команда забрасывает 3,33 шайбы (7-й показатель), и реализует 24,7% большинства (5-й). Но оборона кошмарная, и по сути входит в десятку худших в НХЛ.

«Коламбус»

В прошлой игре «Коламбус» дома потерпел поражение от «Сент-Луиса» (2:4), проиграв в пятый раз подряд. Несмотря на кризисный период, «Блу Джекетс» пока еще держатся в зоне плей-офф Востока, занимая четвертое место в Столичном дивизионе — опережают на три очка «Каролину» и на столько же отстают от «Вашингтона».

Российский вратарь Сергей Бобровский остался в запасе, а его дублер Йоонас Корписало отыграл в целом нормально, пропустив три шайбы с 32 бросков. Российский топ-форвард Артемий Панарин принял участие в двух голах, отдав два ассиста. По шайбе на счету Оливера Бьоркстранда и Пьерра-Люка Дюбуа. Среди топ-игроков отметим защитников Сета Джонса, Зака Веренски, Райана Мюррея, нападающих Кэма Аткинсона, Джоша Андерсона и Ника Фолиньо.

«Коламбус» тоже показывает хорошую результативность, забрасывая 3,20 шайб в среднем за игру, но над обороной «Блу Джекетс» нужно работать — более трех пропущенных шайб за матч и 20-е место.

Прогноз

Первая встреча команд завершилась домашней победой «Коламбуса» (5:2). Сейчас обе команды идут на внушительных сериях поражений, и сложно предсказать, кто ее прервет. С другой стороны, и «Эвеланш» и «Блу Джекетс» играют результативно, так что прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,73. 0