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    Сумеет ли «Сент-Луис» Тарасенко победить на выезде «Коламбус» Панарина?

    «Коламбус» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 3 февраля 2019 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Коламбус» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Сент-Луис».
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    «Коламбус»

    В прошлой игре «Коламбус» на выезде уступил «Виннипегу» (3:4), потерпев четвертое подряд поражение. Из-за серии неудач некогда лидер Столичного дивизиона опустился уже на 4-е место, отставая на одно очко от «Вашингтона» и «Питтсбурга», и на пять опережая «Каролину».

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    Снова слабо сыграл основной вратарь команды россиянин Сергей Бобровский, пропустив четыре шайбы с 26 бросков, зато лидер нападения Артемий Панарин снова набрал очки — забросил шайбу и отдал результативную передачу. Другие лидеры команды тоже выделились — защитник Сет Джонс сделал два ассиста, Ник Фолиньо — один, по шайбе забросили Оливер Бьоркстранд и Джош Андерсон. Травмирован топ-форвард Кэм Аткинсон.

    «Коламбус» в большей мере уповает на атаку — в среднем 3,22 заброшенные шайбы за игру (9-й показатель). Но оборона заметно хуже, и с трудом входит в топ-20. Что касается спецбригад, наоборот, сильное меньшинство, и одна из худших реализаций большинства в Лиге.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде разбил «Анахайм» (5:1), продолжая чередовать победы и поражения. Сейчас «Блюз» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, но от зоны плей-офф отстают всего на три очка.

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    По своим воротам «Сент-Луис» позволил нанести лишь 13 бросков, перебросав соперника почти в три раза. В итоге очки набрали все четыре пятерки, в том числе российский лидер атаки Владимир Тарасенко, забросивший шайбу. Гол+пас у Захари Сэнфорда, по шайбе забросили Оскар Сундквист, Тайлер Бозак и Сэмуэль Блэз. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал.

    У «Сент-Луиса» нет особых сильных сторон, разве что оборона в целом немного превалирует над атакой. Но если брать общие показатели, они у «Блюз» в районе 17-20 мест.

    Прогноз

    В первом матче «Сент-Луис» дома потерпел крупное поражение (4:7), и сейчас, с учетом плохой формы «Блу Джекетс», самое время брать реванш — рискнем с прогнозом на победу «Блюз» в матче с коэффициентом 2,47. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.47. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск.
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