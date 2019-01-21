«Торонто» — «Аризона». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 января 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Аризону Койотис». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Аризона».

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» на выезде умудрился проиграть даже «Аризоне» (1:3) — это третье поражение «Лифс» в последних четырех играх. Команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе, отставая от «Тампы» на 14 очков и опережая на один балл «Бостон» с «Монреалем».

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Единственную шайбу «Торонто» в матче забросил защитник Роберт Хэйнси, тогда как лидеры атаки Остон Мэттьюс, Мит Марнер, Джон Таварес, Каспери Капанен и топ-защитник Морган Райлли снова сыграли ниже своих возможностей. Российские защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набирали. Травмирован форвард Тайлер Эннис.

Почти по всем показателям командной статистики «Торонто» входит в топ-10 команд НХЛ, но главная сила «Лифс» заключена в их атакующей линии — в среднем 3,53 заброшенные шайбы за игру и 4-е место в Лиге.

«Аризона»

В прошлом поединке «Аризона» в овертайме уступила «Питтсбургу» (2:3), но при этом «Койотис» набирают очки в пяти из последних шести матчей, в которых одержали четыре победы. «Аризона» занимает предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от зоны плей-офф Запада на 14 очков.

По шайбе забросили нападающие Клэйтон Келлер и Дэрек Степан, среди лидеров команды выделим также защитника Оливера Экмана-Ларссона, нападающего Алекса Гальченюка. Российский защитник Илья Любушкин очков не набирал. Главная проблема — травмы, в том числе ключевых игроков: вратарь Антти Раанта, защитник Джейсон Демер, Кевин Коннатон, нападающие Брэд Ричардсон, Михаэль Грабнер, Ник Шмальц.

У «Аризоны» лучшие в НХЛ спецбригады меньшинства (87,1% надежности) и очень приличная игра в обороне — в среднем 2,87 пропущенных шайб за игру (10-й показатель). Но при этом у «Койотис» одно из слабейших нападений в Лиге.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, но даже с учетом игрового кризиса «Торонто» обязано побеждать дома «Аризону» — прогноз на победу в основное время с коэффициентом 1,73. 0