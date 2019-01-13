«Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 13 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 13 января 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Коламбус».

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде разобрался с «Бостоном» (4:2), одержав третью победу подряд после серии из трех поражений. «Кэпиталз» занимают первое место в Столичном дивизионе, опережая на четыре очка «Питтсбург» и на пять «Коламбус».

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Хороший поединок провел вратарь Брэйден Холтби, отразив 39 из 41 бросков, а героем встречи стал российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль. Также по шайбе на счету Никласа Бэкстрма и Якуба Враны, а Ти Джей Оши отдал две передачи. Россияне нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набирали. Травмирован защитник Кристиан Джоос.

«Вашингтон» делает упор на атаку, забрасывая в среднем 3,49 шайбы за матч (6-й результат), но в последних матчах до среднего уровня упала реализация большинства. Оборона у «Кэпиталз» на среднем уровне.

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» дома в овертайме дожал «Нэшвилл» (4:3). «Блу Джекетс» шесть матчей подряд чередуют победы и поражения, и взобрались на третье место в Столичном дивизионе, отставая на один балл от «Питтсбурга» и на пять от «Вашингтона».

Героями матча стали российский нападающий Артемий Панарин и Бун Дженнер, забросившие по две шайбы, причем на счету Панарина победный гол в большинстве в овертайме. Две передачи отдал защитник Зак Веренски. Российский вратарь Сергей Бобровский поединок пропускал, его сменил Йоонас Корписало. Травмированы нападающие Брэндон Дубински и Маркус Ханникяйнен.

«Коламбус» также лучше играет в чужой зоне, забрасывая в среднем 3,23 шайбы за матч (9-й результат). У «Блу Джекетс» также неплохое меньшинство, но слабая оборона и третье худшее большинство — лишь 14,2% реализации.

Прогноз

Соперники сыграли в сезоне два матча, обменявшись выездными победами — (2:1 «Коламбус» и 4:0 «Вашингтон»). Учитывая опыт предыдущих встреч, спрогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,17. 0