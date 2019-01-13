«Барыс» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 13 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 13 января 2019 года казахстанский «Барыс» примет ХК «Сочи». Начало матча — 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Сочи».

«Барыс»

В прошлом матче «Барыс» дома неожиданно проиграл «Кунь Луню» (1:3), прервав серию из трех побед подряд и шести матчей с очками. Казахстанцы опустились на 5-е место Востока, но гораздо важнее для них борьба с «Авангардом» за первое место в дивизионе, открывающее путь ко второму месту в конференции — у «Барыса» два очка отставания и четыре матча в запасе.

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Единственную шайбу «Барыса» в матче забросил нападающий Алексей Маклюков, для которого она стала первой в сезоне. Так что обычно мощная атака команды из Астаны игру провалила. Среди лидеров команды отметим вратаря Хенрика Карлссона, защитников Даррена Дица и Кэвина Даллмэна, нападающих Патриса Кормье, Брэндона Боченски, Никиту Михайлиса, Романа Старченко, Кертиса Волка, Мэтта Фрэттина и Андре Петтерссона.

«Барыс» делает ставку на мощную атаку, забрасывая в среднем 3,15 шайб за матч и реализуя 26,1% большинства — это третьи показатели в КХЛ. Но оборона и вратари у казахстанцев на среднем уровне.

«Сочи»

В прошлом матче «Сочи» в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» (4:5) — это четвертое поражение в последних пяти матчах, и «Сочи» опустился уже на 8-е место Запада, деля очки с «Витязем», а также опережая на четыре очка «Динамо Рига».

В игре с «Салаватом» набрали очки сразу 10 человек в составе «Сочи», шайбами отметились нападающие Владислав Калетник, Шон Коллинз, Эрик О’Делл, защитник Юрки Йокипакка. Однако слабо сыграл вратарь Константин Барулин. Травмированы сразу четыре защитника — Йохан Овиту, Олег Погоришный, Вадим Хомицкий, Никита Щитов, нападающий Степан Старков. Среди лидеров атаки также новичок Мартин Бакош, Роберт Розен, Станислав Бочаров.

Ни по одному из показателей «Сочи» не входит в топ-10, но и явных слабых мест у команды практически нет. По заброшенным/пропущенным шайба, а также по игре спецбригад сочинцы занимают места с 14-го по 18-е.

Прогноз

Первый матч соперников в сезоне завершился сухой выездной победой «Барыса» (3:0). Сейчас казахстанцы снова фавориты, и они разозлены поражением от «Кунь Луня», а у «Сочи» много травмированных — рискнем с прогнозом на победу «Барыса» в основное время с коэффициентом 1,88. 0