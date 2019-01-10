«Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 10 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 10 января 2019 года ярославский «Локомотив» примет питерский СКА. Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — СКА.

«Локомотив»

В прошлом матче «Локомотив» дома неожиданно обыграл ЦСКА (1:0) — это третья победа ярославцев подряд и седьмая в последних восьми матчах. Она позволила «Локо» сократить отставание от идущего 3-м на Западе «Йокерита» до одного очка, а заодно позволила СКА сократить отставание от ЦСКА.

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Героем матча с ЦСКА стал Илья Коновалов, который отразил все 32 броска в створ, и оформил свой 7-й шатаут в сезоне. Он же стал для молодого голкипера вторым подряд, а в трех последних матчах Коновалов пропустил всего одну шайбу. Единственный и победный гол в меньшинстве провел нападающий Степан Санников.

Среди лидеров команды защитник Якуб Накладал, нападающие Денис Алексеев, Брендон Козун, а также травмированные форварды Петри Контиола и Андрей Локтионов. Под вопросом также участие в матче нападающих Михаила Беляева, Павла Красковского, дисквалифицирован Артур Каюмов.

«Локомотив» делает упор на игру в обороне, пропуская в среднем меньше двух шайб за игру (4-е место), а в меньшинстве пробить ярославцев почти невозможно — 92,2% надежности. Зато атака заметно слабее, и не входит даже в топ-10.

СКА

В прошлом матче СКА на выезде уничтожил «Автомобилист» (6:0) — это шестая победа армейцев кряду и все были одержаны на выезде. Игра с «Локомотивом» — последняя на чужом льду перед возвращением домой. Отставание от лидера Запада ЦСКА сократилось до четырех очков, причем у СКА игра в запасе.

В игре с «Автомобилистом» свой седьмой шатаут в сезоне оформил Игорь Шестеркин, отразив все 23 броска в створ. Шайбами отличились все четыре пятерки, очки набрали 12 человек — гол+пас оформили защитник Артем Земченок, нападающие Андрей Кузьменко, Наиль Якупов и Никита Гусев, по шайбе на счету Евгения Кетова и Сергея Плотникова, две передачи отдал Виктор Тихонов. В лазарете ведущий защитник Патрик Херсли, защитник Василий Токранов.

По всем показателям командной статистики СКА входит в число топ-клубов КХЛ, но главная сила армейцев Санкт-Петербурга в их сильнейшей в Лиге линии нападения — в среднем 3,42 заброшенные шайбы за игру.

Прогноз

Прошлый матч команд в Санкт-Петербурге завершился победой «Локомотива» в овертайме (1:0), а до этого СКА в Ярославле обыграл «Локо» 2:0. Как видим, «Локомотив» для СКА и ЦСКА очень неудобный соперник, а еще в этих матчах забрасывается минимум шайб — рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,10. 0