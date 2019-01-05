«Филадельфия» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч НХЛ 5 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 5 января 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Калгари».

«Филадельфия»

В прошлом матче «Филадельфия» дома проиграла «Каролине» (3:5), потерпев пятое поражение подряд и шестое в последних семи матчах. «Флаерз» занимают последнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф уже на 12 очков.

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В игре против «Каролины» очень слабо сыграл вратарь Михал Нойвирт, пропустив пять шайб с 28 бросков. Так что даже трех шайб Шона Кутюрье, Уэйна Симондса и Джеймса ван Римсдайка не хватило для победы. Отметим также ассистентские дубли Якуба Ворачека и Клода Жиру. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал, закончив матч с полезностью «-2».

Главная проблема «Филадельфии» — слишком много травмированных, включая двух вратарей Брайан Эллиотта, Энтони Столарса, защитника Эндрю Макдоналда, нападающих Корбана Найта и Нолана Патрика.

Ни по одному из показателей статистики «Филадельфия» не входит даже в топ-20. Это одна из худших команд НХЛ на данный момент по всем параметрам, если не считать игру на вбрасываниях, где «Флаерз» абсолютные лидеры (56,3%).

«Калгари»

В прошлом матче «Калгари» на выезде уступил «Бостону» (4:6), прервав серию из двух побед подряд и четырех матчей с набранными очками. «Флеймз» занимают первое место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на два очка «Вегас».

Против «Бостона» слабо сыграл резервный голкипер Майк Смит, пропустив пять шайб с 26 бросков (шестая влетела в пустые ворота). Зато гол+пас оформил Джонни Гудро, по шайбе на счету Михала Фролика, Майкла Баклунда и Элиаса Линдхольма. Ассистентский дубль у защитника Ноа Хэнифина. Среди лидеров отметим также защитника Марка Джиордано, нападающих Мэттью Ткачука и Шона Манахана.

К сожалению для «Калгари», травмирован основной вратарь Дэвид Риттич что, возможно, и повлияло на результат матча с «Бостоном». Также в лазарете защитники Майкл Стоун, Юусо Валимяки и нападающий Эндрю Мэньяпане.

«Калгари» — одна из самых результативных команд НХЛ. В среднем за матч «Флеймз» забрасывают 3,57 шайб (это 3-й показатель). Игра в обороне послабее, но также в топ-10, а вот спецбригады оставляют желать лучшего, особенно меньшинство.

Прогноз

1.67 Прогноз: ТБ 5,5 Сделать ставку!

Первый матч соперников в сезоне завершился домашней победой «Калгари» в серии буллитов (6:5). «Калгари» любит играть от атаки, плюс у них травмирован основной вратарь. Так что можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,67. 0