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    «Барыс» имеет все шансы на победу в игре с «Авангардом»

    «Авангард» — «Барыс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2018 года

    КХЛ Авангард Барыс
    Прогноз на «Авангард» — «Барыс»
    Кертис Волк, «Барыс»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 декабря 2018 года омский «Авангард» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Барыс».
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    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» на выезде неожиданно уступил одного из аутсайдеров Восточной конференции «Сибири» (0:3), потерпев второе поражение в последних трех матчах, и оказавшись на грани потери лидерства в дивизионе, которое автоматические означает потерю второго места в конференции. «Барыс» отстает всего на одно очков, но имеет четыре матча в запасе.

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    В игре с «Сибирью» не лучшим образом сыграл вратарь Игорь Бобков, пропустив две шайбы с 18 бросков (третья была заброшена в пустые ворота). Снова слабо выглядела атака, несмотря на наличие таких исполнителей как Илья Михеев, Сергей Широков, Давид Дэарне, а также результативных защитников — Алексея Емелина, Максима Чудинова, Евгения Медведева и Коди Франсона. Травмированы вратарь Кари Рамо и защитник Евгений Мартынов.

    Несмотря на ряд неудач в последнее время, «Авангард» продолжает входить в топ-8 команд КХЛ почти по всем показателям, включая заброшенные/пропущенные шайбы, а также игру в меньшинстве. А вот большинство нужно подтягивать — всего 15% реализации и 19-й показатель.

    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» на выезде засушил «Трактор» (3:0), оформив вторую победу подряд и седьмую в последних десяти поединках. Теперь от «Авангарда», а с ним и от второго места на Востоке, команду отделяет лишь одно очко, и уже в Омске «Барыс» может потеснить своего главного соперника.

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    В игре с «Трактором» отлично сыграл голкипер Хенрик Карлссон, отразив все 20 бросков в створ, и оформив свой второй шатаут в сезоне. По шайбе забросили Мэтт Фрэттин, Патрис Кормье и молодой форвард Дмитрий Савченко. Среди лидеров отметим также защитника Даррена Дица, нападающих Брендона Боченски, Кертиса Волка, Андре Петерссона, Никиту Михайлиса и Романа Старченко. Список травмированных пуст.

    «Барыс» — сугубо атакующая команда, которая забрасывает в среднем 3,20 шайб за матч и реализует 25,3% большинства, занимая 4-е места в Лиге по двум этим показателям. Зато по игре в обороне казахстанцы плетутся в конце второго десятка.

    Прогноз

    Несмотря на хороший ход «Барыса», букмекеры почти не верят в успех казахстанцев. Возможно из-за того, что в двух первых матчах сезона «Авангард» дважды побеждал соперника, как дома (5:3), так и на выезде (4:3 Б). Но сейчас Омичи потеряли ход, так что можно рискнуть и поставить на победу «Барыса» в матче с коэффициентом 3,24. 0

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    Прогноз на «Авангард» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.24. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 декабря 2018 года омский «Авангард» примет казахстанский «Барыс». Начало матча — 17:30 мск.
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