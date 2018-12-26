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    Возьмет ли «Автомобилист» реванш у «Авангарда»?

    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2018 года

    КХЛ Автомобилист Авангард
    Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард»
    Максим Чудинов, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард».

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» дома дожал «Трактор» (3:2), одержав третью победу подряд и седьмую в последних семи матчах. Команда продолжает лидировать в Восточной конференции, и снова может вернуть себе лидерство в общей турнирной таблице — отставание от ЦСКА сократилось до одного балла.

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    В игре с «Трактором» результат сделали лидеры команды — Найджел Доус, Дэн Секстон и защитник Никита Трямкин забросили по шайбе, ассистентский дубль у Франсиса Паре, по передаче на счету Стефана Да Косты и Александра Кучерявенко. Травмированы защитник Станислав Егоршев, нападающие Григорий Белоусов, Вячеслав Литовченко и Виталий Попов.

    По игре в атаке и обороне «Автомобилист» входит в топ-тройку КХЛ, занимая соответственно 2-е и 3-е места, а по игре в большинстве клуб из Екатеринбурга вовсе лучший в Лиге — 31,6% реализации. Но игра в меньшинстве далека от идеала — лишь 79% надежности и 15-й показатель.

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» дома обыграл «Сибирь» (3:1), одержав четвертую победу в последних пяти матчах. Омичи отстают от «Автомобилиста» на 10 очков, по очкам уступают «Ак Барсу» и «Металлургу», но сохраняют второе место Востока за счет лидерства в своем дивизионе, где они на три очка опережают «Барыс», хотя у соперника три матча в запасе.

    В игре с «Сибирью» голами отметились новичок команды Сергей Шумаков, Кирилл Семенов и Ансель Галимов. Лидерами команды являются защитники Максим Чудинов, Евгений Медведев, Алексей Емелин, нападающие Илья Михеев, Сергей Широков и Денис Зернов. Травмированы вратарь Кари Рамо и защитник Егор Мартынов.

    «Авангард» также показывает результаты высокого уровня как по игре в атаке, так и по игре в обороне, входя в топ-8 КХЛ. Кроме того, у омичей 6-е в Лиге меньшинство (85,1% надежности), но игра в большинстве одна из худших — лишь 15,2% реализации и 19-й показатель.

    Прогноз

    1.92
  • Прогноз: ТМ 4,5
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    • Предыдущая встреча соперников завершилась домашней победой «Авангарда» (3:0), и сейчас мы также не ожидаем сверх результативного матча — рекомендуем прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,92, но держите в уме, что «Автомобилист» сейчас фаворит противостояния. 0

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря 2018 года екатеринбургский «Автомобилист» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск.
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