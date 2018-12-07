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    «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2018 года

    КХЛ Локомотив Йокерит
    Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит»
    Никита Черепанов, «Локомотив»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 декабря 2018 года ярославский «Локомотив» примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит».
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    «Локомотив»

    В прошлом поединке «Локомотив» дома засушил «Амур» (3:0), одержав свою вторую победу подряд и пятую в последних шести матчах. Благодаря этому ярославцы поднялись на третье место Западной конференции, оттеснив вниз как раз «Йокерит», но у финнов три игры в запасе.

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    С «Амуром» свой четвертый шатаут в сезоне оформил вратарь Александр Салак, отразив все 33 броска в створ. Сильно отыграл один из лидеров атаки Петри Контиола (гол+пас). По шайбе на счету защитника Никиты Черепанова (вторая в сезоне) и нападающего Дмитрия Юртакина. Среди лидеров отметим также Якуба Накладала, Брэндона Козуна и Андрея Локтионова. Травмированы нападающие Егор Коршков и Павел Красковский.

    «Локомотив» — это команда, делающая ставку, прежде всего, на надежность в обороне. Ярославцы пропускают всего 1,94 шайбы за матч (4-й показатель), а игра в меньшинстве у них абсолютно лучшая в Лиге и даже эталонная — 93,1% надежности. Но атака и большинство также входят в топ-10.

    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» на выезде был разбит «Спартаком» (1:5), прервав серию из двух побед подряд. В целом в последних пяти матчах финны проиграли уже трижды, и пропустили вперед в турнирной таблице «Локомотив», хотя даже в случае поражения будут иметь несколько матчей в запасе для исправления ситуации.

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    Слабо сыграл вратарь Райан Запольски, и в целом вся команда — единственную шайбу забросил молодой форвард Кристиан Весалайнен. В итоге в последних пяти матчах обычно результативный «Йокерит» трижды забрасывал не более одной шайбы за игру, располагая такими игроками как Сами Леписто, Алекс Грант, Брайан О’Нейл, Сакари Мянинен, Джон Норман, Йессе Йоэнсуу. Травмированы Эемели Расанен, Петер Регин, Никлас Йенсен и Марко Анттила

    «Йокерит» — противоположность «Локомотива». Финны делают упор на атакующую мощь, забрасывая в среднем 3,39 шайб за матч, занимая 2-е место в КХЛ после СКА (а еще недавно «Йокерит» был первым). Большинство у команды также в полном порядке (26,2% реализации и 4-е место), а вот игра в обороне заметно слабее.

    Прогноз

    Предстоящая встреча имеет важное турнирной значение для двух конкурентов, так что можно ожидать напряженный поединок и есть смысл рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,10. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.10. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 7 декабря 2018 года ярославский «Локомотив» примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск.
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