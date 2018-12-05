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    «Спартак» и «Йокерит» могут сыграть вничью в основное время

    «Спартак» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 декабря 2018 года

    КХЛ Спартак Йокерит
    Прогноз на «Спартак» — «Йокерит»
    Андрей Кутейкин, «Спартак»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 декабря 2018 года московский «Спартак» примет финский «Йокерит». Начало матча — 20:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Йокерит».
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    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» дома в серии буллитов обыграл «Динамо Рига» (3:2). Эта победа стала для москвичей четвертой в последних пяти матчах, а в последних десяти они выиграли шесть раз и в восьми набирали очки. Успешные результаты помогли «Спартаку» закрепиться на 5-м месте Западной конференции.

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    Голами в ворота «Динамо» отличились защитник Дмитрий Калинин и нападающий Артем Федоров, неплохо отыграл вратарь Юлиус Гудачек, а уже в серии буллитов помогли взять два очка лидеры команды форварды Илья Зубов и Робин Ганзл. Среди ведущих исполнителей отметим также защитника Андрея Кутейкина, нападающих Каспарса Даугавиньша, Александра Хохлачева, Анатолия Никонцева. Травмированы защитник Максим Гончаров, нападающий Энвер Лисин.

    Большинство статистических показателей «Спартака» находится в районе 10-го места — это касается как заброшенных, так и пропущенных шайб, а также игры в меньшинстве. Единственное исключение — игра в большинстве, которая у «Спартака» заметно хуже (16,7% реализации и 17-й показатель).

    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» дома засушил «Слован» (3:0), одержав свою вторую победу подряд и шестую в последних пяти матчах. «Йокерит» продолжает уверенно удерживать за собой третье место в Западной конференции. Хотя «Локомотив» отстает всего на один балл, у финнов три игры в запасе.

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    Против «Слована» отлично сыграл вратарь Райан Запольски, отразив все 22 броска в створ и оформив второй шатаут в сезоне. Нападающий Сакари Маннинен отметился дублем, и теперь вместе с Брайаном О’Нейлом возглавляет с 29 очками список лучших бомбардиров команды. Еще одна шайба на счету защитника Алекса Гранта. Травмированы и не помогут в следующем матче защитник Эемели Расанен, нападающие Марко Анттила, Никлас Йенсен и Петер Регин.

    «Йокерит» — самая результативная команда в КХЛ. В среднем за игру финны забрасывают 3,47 шайбы и реализуют 26,8% большинства. Но в обороне «Йокерит» выглядит заметно хуже, хотя и по пропущенным шайбам и по игре в меньшинстве команда держится в районе топ-10.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась победой «Йокерита» в овертайме со счетом 4:3. Сейчас финны также выглядят фаворитами, но с учетом хорошей формы «Спартака» москвичи однозначно должны дать бой. Так что можно рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,40. 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 декабря 2018 года московский «Спартак» примет финский «Йокерит». Начало матча — 20:00 мск.
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