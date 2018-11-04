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    ЦСКА и «Йокерит» сыграют от обороны

    ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 ноября 2018 года

    КХЛ ЦСКА Йокерит
    Прогноз на ЦСКА — «Йокерит»
    Константин Окулов, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября 2018 года московский ЦСКА примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Йокерит».
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    ЦСКА

    В прошлом поединке ЦСКА дома разобрался с «Сибирью» (4:2), одержав четвертую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. На данный момент москвичи на один балл отстают от лидера Западной конференции СКА, но имеют игру в запасе. «Йокерит» в свою очередь отстает от ЦСКА на три балла.

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    Героем матча с «Сибирью» стал нападающий Константин Окулов, который оформил свой первый дубль в сезоне. Также нужно отметить первую в сезоне шайбу защитника Класа Далбека. Еще один гол на счету форварда Антона Слепышева. А вот вратарь Илья Сорокин отыграл не лучшим образом. По его воротам соперник нанес лишь 12 бросков, но Сорокин умудрился пропустить дважды. В лазарете пребывает один игрок — нападающий Грег Скотт.

    ЦСКА всегда отличался надежной обороной, и в этом сезоне ситуация не изменилась — армейцы пропускают всего 1,30 шайбы за матч, что является абсолютно лучшим результатом в КХЛ. Но вот атака и особенно спецбригады далеко не самая сильная сторона в игре команды.

    «Йокерит»

    В прошлом поединке «Йокерит» на выезде уступил «Магнитке» (2:3), потерпев свое второе подряд поражение. До этого финны также проиграли на выезде «Автомобилисту» (1:3). Как видим, график у финнов тяжелый, но вскоре их ждет серия из четырех домашних матчей.

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    Несмотря на то, что у «Йокерита» традиционно мощным считается нападение, обе шайбы в игре с «Магниткой» забросили защитники Алекс Грант и Сами Леписто. В целом в двух матчах с лидерами финны забросили всего три шайбы. Что касается травмированных, в лазарете двое исполнителей — защитник Эемели Расанен и нападающий Петер Регин.

    Главное достоинство «Йокерита» — его атакующая линия. В среднем за матч финны забрасывают 3,65 шайбы и реализуют 33,8% большинства. Это первый и второй показатели в КХЛ соответственно, но оборона и меньшинство нуждаются в улучшении.

    Прогноз

    С учетом того, что команды играют в Москве, а ЦСКА является сугубо оборонительной командой, можно присмотреться к прогнозу на количество заброшенных шайб — тотал меньше 4,5 за 1,78. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября 2018 года московский ЦСКА примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:30 мск.
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