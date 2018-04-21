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    «Коламбус» попробует сдержать атаку «Вашингтона» в пятом матче

    «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 21 апреля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
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    Артемий Панарин
    Артемий Панарин
    numberFire
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 21 апреля «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча – 22:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Коламбус».

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» снова обыграл «Коламбус» на выезде (4:1) и сравнял счет в серии. Таким образом, после двух поражений дома, «Кэпиталз» собрались и выдали две победы на выезде. Теперь психологическое преимущество на стороне «Вашингтона».

    Все прогнозы на НХЛ

    У «Вашингтона» результативно сыграла первая тройка – российский форвард Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка за матч, Александр Овечкин и Том Уилсон записали себе в актив гол+пас. Еще одну шайбу забросил Ти Джей Оши. Также хороший матч удался вратарю Брэйдену Холтби, который отразил 23 из 24 бросков. Российский защитник Дмитрий Орлов отыграл 24 минуты, но очков не набрал, зато впервые закончил мачт не с отрицательной полезностью.

    Впервые «Вашингтону» удалось закончить матч в основное время. При этом во всех четырех матчах «Кэпиталз» открывают счет. Снова сработали спецбригады, и снова команда забрасывает не менее трех шайб за матч.

    «Коламбус»

    «Коламбус» четвертый матч подряд вынужден отыгрываться, и если на выезде «Блу Джекетс» удалось дважды вырывать победу в овертаймах, то в родных стенах команда проиграла второй раз подряд.

    Ближайшие события

    Российский вратарь Сергей Бобровский в этот раз не смог вытащить игру для своей команды, пропустив три шайбы с 32 бросков. Еще один гол «Кэпиталз» провели в пустые ворота. Смолчал на этот раз и лидер атак команды Артемий Панарин, а единственную шайбу забросил Бун Дженнер.

    «Коламбусу» никак не удается справиться с атакой «Вашингтона». Но если в первых поединках сами «Блу Джекетс» играли на удивление активно и результативно, то в двух последних встречах забросили всего три шайбы.

    Прогноз

    1,98ТМ 5,5

    Счет в серии стал ничейным, а цена победы в пятом матче слишком велика. Вряд ли команды будут рисковать в атаке, а значит можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,98.

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    «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно«Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
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