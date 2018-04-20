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    Россия должна победить Швецию в Ярославле

    Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч Евротура 20 апреля

    Чешские хоккейные игры Сборная России Сборная Швеции
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    Россия должна победить Швецию в Ярославле
    fhr.ru
    В рамках очередного этапа Евротура 20 апреля сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча – 20:00 Прогноз на Россия — Швеция.

    Россия

    Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Дании, который стартует в начале мая. Матч со Швецией – это вынесенный матч чешских хоккейных игр. При этом Россия примет соперника в Ярославле, который впервые увидит вживую национальную сборную страны.

    Все прогнозы на хоккей

    Главное изменение в сборной с момента окончания Олимпийских игр – отставка главного тренера Олега Знарка, которая последовала сразу после поражения базового клуба сборной СКА в финале Западной конференции КХЛ от ЦСКА. Матч в Ярославле станет первым для экс-наставника «Магнитки» Ильи Воробьева в качестве главного тренера, но руководить сборной он будет с приставкой «и.о.». В составе нужно выделить приехавших из НХЛ нападающих – Евгения Дадонова и Максима Мамина (оба – «Флорида»), Никиту Сошникова («Сент-Луис»), Антона Слепышева («Эдмонтон») и Павла Бучневича («Рейнджерс»).

    Кроме НХЛвцев, еще ряд игроков из КХЛ, не выступавших ранее в главной сборной страны, получат свой шанс в игре со Швецией. В том числе Илья Михеев, Дмитрий Кагарлицкий и т.д. Состав России экспериментальный, но боевой. Что касается личных встреч, соперники встречались в этом сезоне лишь раз в рамках Евротура, и Россия одержала победу – 3:1.

    Швеция

    Сборная Швеция также продолжает подготовку к плей-офф, но основными матчами для Тре-Крунур станут шведские хоккейные игры, а также поединки против Чехии и Финляндии 21 и 22 апреля.

    Ближайшие события

    Именно поэтому в Ярославль не приедут НХЛовцы, которые уже выразили готовность играть на чемпионате мира в Дании. Речь идет о 10-12хоккеистах. В Россию же отправились исключительно игроки из Швеции, России и клубов Европы. В том числе Деннис Эверберг, Патрик Закриссон и другие.

    В прошлом матче в рамках Евротура Швеция уступила России 1:3. Сейчас Рикард Грёнборг также не будет гнаться за результатом. Его главная задача – проверка игроков для третьей-четвертой пятерки на чемпионат мира, где ударную силу составят игроки из НХЛ.

    Прогноз

    1,83Победа России в основное время

    Сборная России выставила не самый сильный состав на матч в Ярославле, но и Швеция не выступит сильнейшей сборной. Так что шансы соперников примерно равны. При этом Россия впервые играет в Ярославле, это первый матч Ильи Воробьева у руля сборной. Мотивация у нашей команды будет гораздо выше, а значит можно присмотреться к ставке на победу России в основное время с коэффициентом 1,83.

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