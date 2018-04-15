«Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля

«Бостон»

В первом матче серии «Бостон» на своем льду уничтожил «Торонто» (5:1). «Брюинз», которые до этого проиграли четыре из последних пяти матчей регулярки, продемонстрировали, что готовились непосредственно к Кубку Стэнли.

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Героями матча стали финский вратарь Туукка Раск, отразивший 26 из 27 бросков, а также чешский нападающий первой тройки Давид Пастрнак, который набрал 3 (1+2) очка. Также гол+пас на счету Брэда Маршанда и Давида Крейчи. Любопытно, что в составе «Бостона» забрасывали шайбы все четыре звена атаки. «Брюинз» также удалось сократить переполненный лазарет к старту к плей-офф. Сейчас не могут играть лишь трое исполнителей – защитник Брэндон Карло, нападающие Андерс Бьорк и Райли Нэш. Российский вратарь Антон Худобин в первом матче плей-офф на лед не выходил.

В регулярном чемпионате «Бостон» был одной из наиболее сбалансированных команд в Лиге, и подтвердил это на старте плей-офф. «Брюинз» нанесли по воротам соперника 40 бросков, забросили пять шайб, и реализовали три большинства. Кроме того, закрыв лидеров «Торонто», в том числе Остона Мэттьюза. По первой игре «Медведи» полностью переиграли «Торонто»

«Торонто»

В первом матче плей-офф «Торонто» провалился, потерпев разгромное поражение от «Бостона» (1:5). Но в целом чередование побед и поражений стало уже привычным для «Мэйпл Лифс» в последних матчах регулярного чемпионата.

В первой игре не лучшим образом сыграл датский вратарь Фредерик Андерсен, пропустив пять шайб. С другой стороны, по его воротам соперник нанес 40 бросков, так что есть также серьезные вопросы к обороне команды. Плюс не вышла из-под прессинга атака во главе с Остоном Мэттьюзом. Российский защитник Никита Зайцев в первой игре провел на льду почти 21 минуту игрового времени, завершив поединок с полезностью «+1».

«Торонто» позволил сопернику нанести по своим воротам 40 бросков и реализовать три большинства. При этом сами «Лифс» бросали по воротам Раска 27 раз, сумев пробить финна лишь раз. «Торонто» проиграл сопернику во всех компонентах, так что наставнику команды Майку Бэбкоку есть над чем задуматься перед второй игрой.

Прогноз

2,16ТМ 5,5

После разгрома в первом матче в «Торонто» могут последовать определенные перестановки в составе, которые будут направлены, прежде всего, на более надежную игру в обороне, дабы не позволить «Бостону» чувствовать себя настолько уверенно у ворот Андерсена. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,16.

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