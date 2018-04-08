«Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» проиграла на выезде «Филадельфии» (3:4), потерпев свое третье поражение подряд. При этом матчем с «Тампой» «Харрикейнз» завершают регулярный чемпионат и сезон.

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Наверняка в родных стенах «Ураганы» попробуют порадовать напоследок своих болельщиков, но в целом «Каролина» останется на своем 10-м месте в Восточной конференции. В списке травмированных защитники Брэтт Песс, Джастин Фолк, а также нападающий Виктор Раск. Российский нападающий Валентин Зыков в пяти последних матчах отдал две результативные передачи.

«Каролина» ни по одному из показателей не входит в топ-20. Примерно равноценная атака и оборона, а лучше всего у «Харрикэйнз» получается реализовывать большинство (18,6% и 21-й результат), а также играть на вбрасываниях – 54%, что является абсолютно лучшим показателем в Лиге.

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома обыграла «Бостон» (4:0). Эта победа стала для команды второй в последних трех поединках, и благодаря осечкам «Брюинз», «Лайтнинг» вернули себе первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции.

Впереди у «Тампы» два матча – домашний с «Баффало», а также выездной с «Каролиной». «Молнии» опережают «Бостон» по дополнительным показателям, имеют матч в запасе и судьба первого места теперь только в их руках. В списке травмированных лидер атак Стивен Стэмкос, а также форвард Адам Эрн. Российский вратарь Андрей Василевский свой последний матч сыграл с «Бостоном», отразив все 33 броска и оформив 8-й шатаут в сезоне. До этого в 11 матчах Андрей потерпел 10 поражений. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти матчах отдал одну передачу и проводит на льду в среднем около 13 минут. Нападающий Никита Кучеров в последних пяти поединках забросил одну шайбу и отдал две передачи.

«Тампа» обладает самой сильной атакующей линией в НХЛ, забрасывая в среднем за игру 3,51 шайбы. Также у «Молний» третье большинство – 24,3% реализации. Но оборона, и особенно игра в меньшинстве заметно хромают.

Прогноз

1,70ТБ 5,5

Два предыдущих поединка сезона завершились победами «Тампа-Бэй» (5:4 и 5:1). Сейчас «Лайтнинг» снова фавориты, но «Каролина» в родных стенах попробует напоследок порадовать своих болельщиков. Так что можно ожидать результативной игры и присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,70.

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