СКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 апреля

СКА

В прошлом матче СКА не удалось развить успех – команда проиграла ЦСКА в Москве, а счет в серии стал равным – 2:2. Таким образом, соперники взяли по одной победе дома и на выезде, и теперь серия на одну игру возвращается в Санкт-Петербург.

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В четвертой игре у СКА впервые промолчали игроки атаки – единственную шайбу армейцев Питера забросил защитник Вячеслав Войнов. Третий подряд хороший матч выдал вратарь Мико Коскинен, пропустив лишь две шайбы с 27 бросков. Однако финн играет без замен на протяжении всего плей-офф, и в конечном итоге на его игре может сказаться усталость.

Впервые после двух матчей СКА забросил шайбу в большинстве, однако в целом атака команды сыграла слабо. Всего 20 бросков в створ, а единственный гол на счету защитника. Впервые с 17 марта, когда СКА еще играл серию с «Локомотивом», питерцы забросили меньше двух шайб за игру.

ЦСКА

После двух подряд поражений во втором и третьем матчах, ЦСКА сумел собраться и сравнять счет в серии, взяв одну победу в двух домашних поединках. При этом вырвать викторию удалось, проигрывая по ходу матча 0:1. Сейчас серия на одну игру переезжает в Санкт-Петербург, после чего снова вернется в Москву.

Впервые в серии со СКА в четвертом матче сыграл нападающий Сергей Шумакова, однако Максим Шалунов по-прежнему находится вне игры. Хороший поединок получился у вратаря Ильи Сорокина, который отразил 19 из 20 бросков, а также удачно сыграла первая пятерка ЦСКА – шайбами отличились защитник Мэтт Робинсон и нападающий Валерий Ничушкин.

ЦСКА, наконец, сумел продемонстрировать свою сильную сторону, почти полностью нейтрализовав атаку СКА. Однако сами москвичи продолжают мало забрасывать – в трех играх ЦСКА забросил всего четыре шайбы и не реализовал ни одного большинства соперника.

Прогноз

1,42Победа СКА в матче

Пятый матч в Санкт-Петербурге должен стать настоящей битвой. Команда, которая одержит победу в этой игре, окажется в шаге от общей победы в серии и выхода в финал Кубка Гагарина – то есть получит весомое тактическое и психологическое преимущество. ЦСКА сумел собратья на четвертый матч, в состав вернулся Шумаков, вполне вероятно скорое возвращение Шалунова. Но на льду в Санкт-Петербурге будет совершенно иной СКА – наверняка более агрессивный в атаке, а оборона у питерцев пока и так близка к идеальной. Можно присмотреться к победе СКА в матче с коэффициентом 1,42.

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