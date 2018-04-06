«Флорида» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

«Флорида»

В прошлом матче «Флорида» дома выжала победу над лидером НХЛ «Нэшвиллом» (2:1). Это вторая домашняя победа подряд для «Пантерз» после серии из трех подряд выездных фиаско.

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«Флорида» подтверждает статус домашней команды, и продолжает отчаянно цепляться за шансы на выход в плей-офф. Отставание от 8-го места, на которое сейчас опустилась «Филадельфия», четыре очка, при матче в запасе у «Пантерз». Но теперь нужно побеждать «Бостон», которому также нужны очки для борьбы с «Тампой-Бэй» за лидерство в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе. Список травмированных «Флориды» пуст. Российский нападающий Евгений Дадонов в пяти последних матчах забросил три шайбы и отдал одну передачу.

«Флорида» не может похвастаться хорошей статистикой. В большей мере «Пантерз» домашняя команда, а самая сильная сторона в игре – это атака. В среднем за матч «Флорида» забрасывает 2,96 шайб – это 15-е место в Лиге. Правда, оборона и спецбригады примерно на таком же среднем уровне.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» проиграл на выезде «Тампе-Бэй» (0:4). Это поражение стало для «Брюинз» вторым подряд и третьим в последних пяти матчах. Оно также прервало серию команды из девяти игр с очками.

«Бостон» продолжает борьбу с «Тампой» за победу в дивизионе и конференции, но теперь у соперников равное количество очков – по 110. Главная проблема команды – травмы. В лазарете пребывают шесть хоккеистов – защитник Брэндон Карло, нападающие Андерс Бьорк, Шон Кураль, Томми Уингелс, Рик Нэш и Райли Нэш. Российский вратарь Антон Худобин в последний раз выходил на лед 2 апреля в игре с «Филадельфией». В последних пяти сыгранных поединках он проиграл пять раз, и трижды подряд в овертаймах.

По всем основным показателям «Бостон» входит в топ-5 команд НХЛ. Но самая сильная сторона в игре «Медведей» – это оборона и вратари. В среднем за игру «Брюинз» пропускают всего 2,56 шайбы – это 3-е место в НХЛ.

Прогноз

2,10Время первого гола 10-60 мин.

Соперники сыграли два матча в текущем сезоне, обменявшись домашними победами. Сейчас для двух команд очки нужны позарез, а для «Флориды» это последний шанс остаться в гонке за плей-офф. Поэтому вероятно, что в первые минуты матча рисковать соперники не будут. Можно присмотреться к ставке на время первого гола с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,10.

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