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    «Коламбус» против «Сент-Луиса». Чья оборона окажется крепче?

    «Коламбус» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз
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    Сергей Бобровский
    Сергей Бобровский
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 25 марта «Коламбус Блу Джекетс» примет «Сент-Луис Блюз» Начало матча – 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Сент-Луис».

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» одержал сухую домашнюю победу над одним из своих главных конкурентов в борьбе за плей-офф — «Флоридой» (4:0). Она же стала для «Блу Джекетс» 10-й подряд в регулярном чемпионате.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Коламбус» уже закрепился в топ-тройке Столичного дивизиона, и сейчас разделяет второе-третье места с «Питтсбургом». В списке травмированных нападающий Джош Андерсон и защитник Дин Кукан, который вскоре должен вернуться на лед. Российский форвард Артемий Панарин в последних трех матчах набрал 6 (4+2) очков, а голкипер Сергей Бобровский в поединке с «Флоридой» сделал шатаут, отразив все 33 броска и выиграв седьмой матч подряд.

    «Коламбус» уповает на оборону и Сергея Бобровского в воротах. В среднем «Блу Джекетс» пропускают 2,69 шайб за матч – это 9-е место в НХЛ. В остальном все очень грустно, а по игре в большинстве «Коламбус» вовсе предпоследний.

    «Сент-Луис»

    В прошлом поединке «Сент-Луис» дома в овертайме дожал «Бостон» (2:1). Эта победа стала третьей подряд для «Блюз» и пятой в последних шести поединках.

    Ближайшие события

    «Сент-Луису» удалось немного подняться по турнирной таблице Западной конференции, заняв уже 9-е место, но от плей-офф «Блюз» по-прежнему отделяют три очка, которые за одну игру не отыграешь. В списке травмированных со статусом возвращения «со дня на день» ведущий форвард команды россиянин Владимир Тарасенко, а также форвард Скотти Апшолл и защитник Джей Боумистер. Российский нападающий Иван Барбашев не набирает очки четыре матча подряд, а на счету форварда Никиты Сошникова гол и передача в пяти последних поединках.

    Главная сила «Сент-Луиса» в его обороне. В среднем за матч «Блюз» пропускают 2,66 шайб – это 6-й показатель в НХЛ. Однако спецбригады, и особенно игра в атаке оставляют желать лучшего.

    Прогноз

    1,83ТМ 5,5

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Сент-Луиса» (4:1). В этот раз, учитывая нацеленность команд на оборону, можно также присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,83.

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