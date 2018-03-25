«Коламбус» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» одержал сухую домашнюю победу над одним из своих главных конкурентов в борьбе за плей-офф — «Флоридой» (4:0). Она же стала для «Блу Джекетс» 10-й подряд в регулярном чемпионате.

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«Коламбус» уже закрепился в топ-тройке Столичного дивизиона, и сейчас разделяет второе-третье места с «Питтсбургом». В списке травмированных нападающий Джош Андерсон и защитник Дин Кукан, который вскоре должен вернуться на лед. Российский форвард Артемий Панарин в последних трех матчах набрал 6 (4+2) очков, а голкипер Сергей Бобровский в поединке с «Флоридой» сделал шатаут, отразив все 33 броска и выиграв седьмой матч подряд.

«Коламбус» уповает на оборону и Сергея Бобровского в воротах. В среднем «Блу Джекетс» пропускают 2,69 шайб за матч – это 9-е место в НХЛ. В остальном все очень грустно, а по игре в большинстве «Коламбус» вовсе предпоследний.

«Сент-Луис»

В прошлом поединке «Сент-Луис» дома в овертайме дожал «Бостон» (2:1). Эта победа стала третьей подряд для «Блюз» и пятой в последних шести поединках.

«Сент-Луису» удалось немного подняться по турнирной таблице Западной конференции, заняв уже 9-е место, но от плей-офф «Блюз» по-прежнему отделяют три очка, которые за одну игру не отыграешь. В списке травмированных со статусом возвращения «со дня на день» ведущий форвард команды россиянин Владимир Тарасенко, а также форвард Скотти Апшолл и защитник Джей Боумистер. Российский нападающий Иван Барбашев не набирает очки четыре матча подряд, а на счету форварда Никиты Сошникова гол и передача в пяти последних поединках.

Главная сила «Сент-Луиса» в его обороне. В среднем за матч «Блюз» пропускают 2,66 шайб – это 6-й показатель в НХЛ. Однако спецбригады, и особенно игра в атаке оставляют желать лучшего.

Прогноз

1,83ТМ 5,5

Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашней победой «Сент-Луиса» (4:1). В этот раз, учитывая нацеленность команд на оборону, можно также присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,83.

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