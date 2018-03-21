«Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 марта

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома обыграла «Эдмонтон» (3:1), прервав серию из двух подряд поражений. Всего в последних десяти матчах «Лайтнинг» одержали восемь побед.

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Два недавних поражения стоили «Тампе» первого места в турнирной таблице Лиги, но победа над «Эдмонтоном» помогла команде гарантировать себе место в плей-офф. В списке травмированных только нападающий Онджей Палат. Российский вратарь Андрей Василевский проиграл два последних сыгранных матча против «Бостона» и «Оттавы», пропустив девять шайб. Защитник Михаил Сергачев не набирает очки три поединка кряду. Зато нападающий Никита Кучеров в последних пяти матчах набрал 7 (3+4) очков.

«Тампа-Бэй» самая атакующая команда НХЛ. В среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,53 шайбы и реализуют 24% большинства. Но оборона не входит даже в десятку лучших – 2,78 пропущенных шайб в среднем за матч и только 11-я позиция. Хуже всего обстоят дела с игрой в меньшинстве – лишь 76,8% надежности и 26-е место в Лиге.

«Торонто»

В прошлом поединке «Торонто» в канадском дерби разбил «Монреаль» (4:0), одержав свою четвертую победу подряд после четырех кряду поражений. Теперь команду ждет два тяжелых выезда к «Тампе-Бэй» и «Нэшвиллу».

«Торонто» уверенно занимает третье место в Атлантическом дивизионе. «Бостон» и «Тампу» уже не догнать, но снизу опасаться некого. Главная проблема «Лифс» — травмы. В лазарете кроме нашего защитника Никиты Зайцева также основной вратарь Фредерик Андерсен, ключевые форварды Лео Комаров и Остон Мэттьюз.

«Торонто» также играет результативно, забрасывая в среднем 3,28 шайб за матч – это 5-й показатель в НХЛ. При этом у «Мэйпл Лифс» хорошие спецбригады, но слабовата оборона – в среднем 2,81 пропущенная шайба за матч и 12-е место в Лиге.

Прогноз

1,99ТБ 6

В трех предыдущих поединках две победы одержала «Тампа-Бэй» и в двух последних матчах соперники забрасывали, как минимум, шесть шайб в основное время. Если учесть травму основного вратаря «Торонто», не лучшую форму Василевского у «Тампы» и в целом атакующий стиль команд, можно поставить на тотал больше 6 за 1,99.

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