«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 18 марта

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома неожиданно проиграла «Оттаве» (4:7), прервав серию из пяти побед и 10 матчей с набранными очками. Следующие три поединка «Лайтнинг» также проведут дома.

Все прогнозы на хоккей

Проиграв «Оттаве», «Тампа-Бэй» опустилась на второе место в общей таблице Лиги, уступив лидерство «Нэшвиллу», от которого отстает на два очка. В списке травмированных лишь нападающий Онджей Палат. Российский вратарь Андрей Василевский в матче против «Оттавы» пропустил шесть шайб с 29 бросков и прервал серию из трех побед подряд. Защитник Михаил Сергачев в последних трех матчах отдал три передачи, а нападающий Никита Кучеров отметился тремя ассистами в ворота «Сенаторс», преодолев рубеж в 90 очков за сезон. В общей сложности Кучеров набирает очки шесть поединков подряд, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь передач.

«Тампа-Бэй» самая атакующая команда НХЛ. В среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,59 шайб и реализуют 24,3% большинства – это первый и второй показатели в Лиге соответственно. Но как для лидера турнирной таблицы «Тампа» многовато пропускает – в среднем 2,80 шайб за матч (11-е место), и катастрофически плохо выглядит при игре в меньшинстве – всего 76,9% надежности и только 26-я позиция.

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» на выезде проиграл «Флориде» (0:3). Это поражение стало вторым в последних трех матчах для «Брюинз». Но в целом в последних десяти поединках «Бостон» уступил лишь дважды.

«Бостон» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, отставая от «Тампы» на четыре очка, и опережая «Торонто» на пять баллов. Однако в списке травмированных сразу шесть исполнителей, среди которых ведущие защитники Здено Хара, Тори Крюг и Чарльз Макэвой, лидеры нападения Джейк Дебраск и Патрис Бержерон. Правда, участие в матче Дебраска, Крюга и Хары все еще возможно. Что касается российского вратаря Антона Худобина, он стал соавтором двух последних поражений команды в играх с «Чикаго» и «Флоридой», пропустив в них шесть шайб.

«Бостон» одна из самых сбалансированных команд в НХЛ. По результативности атаки (в среднем 3,32 шайбы за матч) и надежности обороны (в среднем 2,57 шайбы за матч) «Брюинз» занимают третьи места в НХЛ. У команды также неплохие спецбригады.

Прогноз

2,16Победа «Тампы-Бэй» в основное время

В первом матче в сезоне «Бостон» обыграл «Тампу» на своем льду (3:2), но сейчас, учитывая проблема «Брюинз» с травмами лидеров, «Лайтнинг» имеют хороший шанс не реванш. Можно присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в основное время с коэффициентом 2,16.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram