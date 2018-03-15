«Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 марта

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» обыграл на выезде «Каролину» (6:3), прервав серию из трех поражений подряд. Однако впереди у команды из Нью-Йорка тяжелые встречи с «Питтсбургом», «Сент-Луисом», «Коламбусом» и «Филадельфией».

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«Рейнджерс» держатся на 12-м месте Восточной конференции, и занимается перестройкой команды. В лазарете резервный вратарь Онджей Павелец, ведущий защитник Кевин Шаттенкирк и его коллега по амплуа Стивен Кампфер. Российский нападающий Владислав Наместников в прошлом матче забросил шайбу и прервал серию из пяти поединков без набранных очков. Нападающий Павел Бучневич в прошлом поединке отдал три результативные передачи после трех матчей без очков.

Лишь по одному показателю «Рейнджерс» входят в топ-10 команд НХЛ. В меньшинстве команда показывает 82,6% надежности. Но остальная статистика посредственная, а хуже всего дела с обороной – в среднем 3,13 пропущенных шайб за матч и лишь 25-е место в Лиге.

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» дома обыграл «Даллас» (3:1). Эта победа стала для «Пингвинз» четвертой в последних пяти матчах.

«Питтсбург» потерял первое место в Столичном дивизионе, но отстает от «Вашингтона» всего на одно очко и имеет запас в три очка над «Филадельфией». В списке травмированных основной вратарь Мэтт Мюррей, нападающие Зак Астон-Риизе, Брайан Раст и Доминик Симон. Российский форвард Евгений Малкин набирает очки шесть матчей подряд – на его счету три шайбы и восемь передач.

«Питтсбург» обладает одной из сильнейших атак в НХЛ, забрасывая в среднем 3,24 шайбы за матч (5-е место) и лучше всех реализуя большинство – 25,9%. Однако оборона и вратари – это слабое место «Пингвинз».

Прогноз

1,78ТБ 5,5

Соперники сыграли друг с другом уже три матча. Дважды победу праздновал «Питтсбург», и ни разу команды не забрасывали менее семи шайб в основное время. Советуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,78.

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