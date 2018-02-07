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    Сдержат ли Бобровский и «Коламбус» атаку «Вашингтона» во главе с Овечкиным?

    «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    si.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля «Коламбус Блу Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Вашингтон».

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» уступил на выезде «Айлендерс» (3:4), проиграв свой третий матч подряд и шестой в последних восьми матчах.

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    На данный момент «Коламбус» пока еще занимает 7-е место в Восточной конференции, но совсем близко к «Блу Джекетс» подобрались «Филадельфия», «Айлендерс» и «Каролина». В списке травмированных защитник Райан Мюррей и нападающий Сони Милано. Нападающий Артемий Панарин в последней игре с «Айлендерс» отдал результативную передачу, а всего на его счету 4 (1+3) очка в 5 матчах. Голкипер Сергей Бобровский потерпел три поражения в последних четырех сыгранных матчах.

    Главная сила «Коламбуса» — игра в обороне и вратари, но в последнее время даже в этих компонентах игры «Блу Джекетс» показывают слабые результаты. А вот по игре в атаке и в спецбригадах «Коламбус» одна из худших команд Лиги.

    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» дома проиграл «Вегасу» (3:4), потерпев свое второе поражение подряд и пятое в последних семи матчах.

    Ближайшие события

    «Вашингтон» пока еще лидирует в Столичном дивизионе, но уже почти растерял свое солидное преимущество над конкурентами в лице «Нью-Джерси» и «Питтсбурга». Список травмированных пуст. Александр Овечкин не набрал очков в игре с «Вегасом», но в последних 5 матчах на его счету 6 (4+2) пункта. Защитник Дмитрий Орлов набирает очки два матча подряд, а нападающий Евгений Кузнецов в последних четырех матчах набрал 6 (1+5) очков.

    «Вашингтон» делает ставку на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,06 шайбы за матч – это 8-й результат в Лиге. Но в остальном статистика «Кэпиталз» слабая.

    Прогноз

    1,94ТМ 5,5

    Первый матч соперников завершился домашней победой «Вашингтона» (4:3) и сейчас командам предстоит сыграть друг с другом два матча за три дня. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,94.

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