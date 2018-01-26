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    Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?

    «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января

    НХЛ Флорида Пантерз Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    Getty images
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 26 января «Флорида Пантерз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 03:30 мск. Прогноз на «Флорида» — «Вашингтон».

    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» на выезде была разбита «Далласом» (1:6), потерпев свое второе поражение подряд и третье в четырех последних матчах. Матч стал рекордным в сезоне по количеству драк и штрафных минут (138 минут на две команды).

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    Сейчас «Флорида» идет лишь на 14-м месте из 16-ти команд Восточной конференции и, судя по всему, может понемногу забывать о плей-офф. Что еще плохо, так это травмы двух вратарей – Роберто Люонго только приступил к тренировкам, а в игре с «Далласом» «Пантерз» потерял еще и Джеймса Раймера. Правда, степень серьезности его повреждения пока неизвестна.

    Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов в последних пяти матчах набрал 6 (3+3) очков, но в игре с «Далласом» прервал серию из 6 поединков подряд с набранными очками. В командной статистике «Пантерз» плетутся в третьем десятке команд Лиги по надежности игры в обороне и результативности в атаке, а также по игре в большинстве. Меньшинство у «Флориды» тоже слабое. Лишь на вбрасываниях команда входит в топ-10 – 51,3%.

    «Вашингтон»

    В прошлой игре «Вашингтон» уступил «Филадельфии» в овертайме (1:2), потерпев второе домашнее поражение подряд. У «Кэпиталз» наметился небольшой спад после очень мощной концовки декабря и начала января.

    Ближайшие события

    «Вашингтон» продолжает удерживать лидерство в Столичном дивизионе, имея комфортный задел в пять очков над ближайшими преследователями в лице «Нью-Джерси» и «Филадельфии». Список травмированных пуст, неплохо выглядит российский десант команды. Александр Овечкин продолжает лидировать в списке снайперов Лиги, и в последних 5 матчах набрал 5 (2+3) очков. У защитника Дмитрия Орлова 1+1 в трех играх, а вот форвард Евгений Кузнецов не может забросить 5 матчей подряд, хотя и отдал в них 3 голевые передачи.

    Несмотря на лидерство в дивизионе, «Вашингтон» не может похвастаться хорошей командной статистикой. Ни по одному из показателей команда не входит в топ-10 Лиги. «Вашингтон» неплохо атакует, забрасывая в среднем 2,98 шайбы за матч (11-й результат). Некоторые проблемы есть с игрой в меньшинстве – лишь 79,8% надежности (19-е место).

    Прогноз

    2,30Победа «Вашингтона» в основное время

    Первый матч сезона завершился победой «Флориды» на льду «Кэпиталз» (4:1), но с учетом сложившейся ситуации, в том числе из-за травм вратарей, сейчас у «Пантерз» гораздо меньше шансов на успех. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,30.

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