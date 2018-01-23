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    «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Чья серия неудач продлится дальше?

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 января

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 23 января «Чикаго Блэкхокс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча – 04:30 мск.

    «Чикаго»

    «Чикаго» в прошлом матче дома было разбито «Айлендерс» (3:7), потерпев свое второе поражение подряд и третье в четырех последних матчах. При этом за два поединка «Блэкхокс» пропустили 11 шайб.

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    Из-за неудач в последних матчах «Чикаго» опустился уже на 12-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на пять очков. Расстояние не критичное, но и не такое уж маленькое. Особенно, если учесть продолжающиеся проблемы команды и находящихся в лазарете двух ключевых игроков – основного вратаря Кори Кроуфорда и одного из ведущих форвардов россиянина Артема Анисимова.

    «Чикаго» входит в топ-10 команд НХЛ по результативности в атаке – в среднем 3,02 шайбы за матч. Средние результаты команда показывает при игре в обороне и меньшинстве, а большинство и игра на вбрасываниях – слабая сторона в игре «Блэкхокс».

    «Тампа-Бэй»

    Но и «Тампа-Бэй» не демонстрирует тех результатов, которые «Лайтнинг» показывали ранее. Последнее поражение от «Миннесоты» (2:5) стало третьим подряд для лидера НХЛ, а до этого команда проиграла, в том числе, своему главному преследователю «Вегасу» (1:4).

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    Спад в игре «Тампы» может привести к скорой потере лидерства в НХЛ, которое еще месяц назад казалось непоколебимым. «Вегас» отстает всего на одно очко и имеет игру в запасе. Проблемой для «Тампы» стала потеря из-за травмы ведущего защитника Виктора Хэдмана. Лучший бомбардир команды Никита Кучеров за три матча отдал лишь одну передачу и заработал полезность «-6». Четыре из последних пяти матчей проиграл вратарь Андрей Василевский, пропустив 17 шайб.

    Кризис в «Тампе» охватил почти все показатели статистики. В целом «Лайтнинг» в лидерах НХЛ по игре в атаке и обороне, но по последним матчам этого не скажешь – всего 4 заброшенные шайбы и 14 пропущенных в последних трех встречах.

    Прогноз

    1,90ТБ 5,5

    Первая встреча команд в сезоне завершилась победой «Тампы» в овертайме (3:2), но сейчас, учитывая кризис соперников, победителя пары предсказать очень проблематично. Букмекеры также делят шансы команд на победу поровну. Но у «Тампы» в последних матчах есть проблемы с обороной, а у «Чикаго» по-прежнему травмирован основной вратарь Кроуфорд. Можно рискнуть поставить на тотал больше 5,5 за 1,90.

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