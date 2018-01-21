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    «Сибирь» — «Автомобилист». Новосибирцы продолжают гонку за плей-офф

    «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 21 января

    КХЛ Сибирь Автомобилист
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    Рок Тичар
    hcsibir.ru
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ 21 января новосибирская «Сибирь» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча – 13:30 мск.

    «Сибирь»

    В прошлом матче «Сибирь» на выезде минимально обыграла «Ладу» (1:0), продлив свою победную серию до трех матчей подряд и выиграв в восьмой раз в последних девяти поединках. Правда, результативную серию на отметке в 15 матчей прервал лучший бомбардир команды нападающий Александр Бергстрем.

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    Сейчас «Сибирь» имеет неплохие шансы на выход в плей-офф, но новосибирцам важно сохранить набранный темп. Отрыв от «Амура», который идет девятым, составляет всего одно очко, при этом у хабаровчан две игры в запасе. Правда, выше всего в трех очках «Авангард» с которым у команды равное количество матчей и личная встреча впереди.

    В списке травмированных «Сибири» защитники Дмитрий Лукин, Владислав Наумов, а также нападающие Сергей Барбашев и Симон Онеруд. В плане статистики, «Сибирь» в последних играх демонстрирует очень надежную игру в обороне, пропустив всего три шайбы в трех матчах.

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» достаточно неожиданно проиграл дома «Барысу» (2:4). Это поражение стало вторым подряд для подопечных Владимира Крикунова. До этого, к слову, «Авто» дома проиграл как раз «Сибири» (1:4).

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    «Автомобилист» практически гарантировал себе плей-офф, и уже почти потерял шансы потеснить «Ак Барс» с первого места в дивизионе. Но при этом, если продолжит проигрывать, может даже потерять третью строчку в Конференции – «Магнитка» отстает всего на четыре очка.

    В списке травмированных защитник Кирилл Лямин и нападающий Франсис Паре, что является серьезной потерей для «Авто». В плане статистики, лучше всего «Автомобилист» выглядит в атаке, забрасывая в среднем 3,04 шайбы за матч – это третий результат в КХЛ. Большинство и игра в обороне – слабое место команды.

    Прогноз

    1,70ТМ 5,5

    В прошлом матче победу одержала «Сибирь», но «Автомобилист», тем более на двух подряд поражениях, достаточно опасный соперник. Наверняка хозяева будут осторожничать, да и «Авто» на выезде не должен лететь сломя голову вперед. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,70.

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