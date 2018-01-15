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    «Колорадо» — «Анахайм». Кто окажется сильнее в битве за места в плей-офф?

    «Колорадо» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 января

    НХЛ Колорадо Эвеланш Анахайм Дакс
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    Семен Варламов
    Семен Варламов
    Si.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 15 января «Колорадо Эвеланш» примет «Анахайм Дакс». Начало матча – 23:00 мск.

    «Колорадо»

    В последних пяти матчах «Колорадо» одержало пять побед. В том числе, разбив в своем последнем матче «Миннесоту» (7:2). Но перед встречей с «Анахаймом» «Эвеланш» ждет не менее тяжелая битва с «Далласом».

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    Сейчас «Колорадо» занимает последнее место в Центральном дивизионе, и, тем не менее, находится в непосредственной близости к зоне плей-офф Западной конференции. От «Чикаго» «Лавин» отделяет всего три очка, при этом сыграли они на три матча меньше. Правда, в ближайшее время «Колорадо» придется играть без травмированного российского вратаря Семена Варламова, защитника Тайсона Бэрри, нападающих Свена Андригетто и Джей Ти Комфера.

    «Колорадо» одна из лучших команд НХЛ по спецбригадам большинства (21,2%) и меньшинства (83,9%), а также по результативности – 3,27 шайбы за матч. Но у «Эвеланш» есть проблемы с игрой в обороне. Также «Колорадо» абсолютно худшая команда Лиги по игре на точке вбрасываний.

    «Анахайм»

    В прошлом поединке «Анахайм» проиграл на выезде «Калгари» (2:3), а до этого неудачно съездил к «Эдмонтону» (1:2 в серии буллитов). Эти два поражения прервали трехматчевую серию побед «Дакс».

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    Сейчас «Анахайм», как и «Колорадо», имеет в своем активе 47 очков. Но если «Колорадо» занимает последнее место в Центральном дивизионе, то «Дакс» идут на четвертом в Тихоокеанском. По-прежнему находятся в лазарете нападающие Патрик Ивс, Райан Кеслер и защитник Майкл Лимбас, но все они не играют практически с начала сезона.

    «Анахайм» максимальное внимание уделяет обороне. По пропущенным шайбам (в среднем 2,67 за матч) команда идет на 7-м месте в лиге. По игре в меньшинстве – на 5-м, нейтрализуя 83,8% большинства соперников. Но атака в целом – самое слабое место «Дакс». В среднем лишь 2,67 заброшенных шайб за матч и 25-е место в НХЛ.

    Прогноз

    1,83ТМ 5,5

    Первая встреча команд завершилась победой «Колорадо» со счетом 3:1. Учитывая что «Эвеланш» играют на выезде, лететь вперед без оглядки они не будут. Тем более, после тяжелой игры с «Далласом». А у «Анахайма» и так не слишком результативная атака. Вполне может зайти ставка тотал меньше 5,5 за 1,83.

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