«Йокерит» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 7 января

«Йокерит»

Прошлую игру «Йокерит», несмотря на поражение, может занести себе в актив. Финны взяли очко за ничью в основное время с одной из топ-команд КХЛ – московским ЦСКА. С другой стороны, последние недели прошли в целом не очень успешно для клуба из Хельсински – четыре поражения в пяти матчах.

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Третьему месту «Йокерита» пока что ничего не угрожает – «Локомотив» отстает на пять очков и сыграл на два матча больше. Но и догнать лидеров Запада команде Юкке Ялонена будет уже не под силу – ЦСКА и СКА однозначно недосягаемы.

«Йокерит» один из ведущих коллективов лиги по игре в спец-бригадах – третье место в КХЛ по большинству и меньшинству. Команда играет в вязкий активный хоккей с акцентом на оборону, и входят в топ-3 лучших команд Лиги по надежности игры у своих ворот.

«Металлург»

В начале декабря «Металлург» выдал серию побед, после чего у команды Виктора Козлова начались качели — победы регулярно сменяются поражениями. Например, накануне выезда в Хельсински «Магнитка» дома обыграла «Локомотив» (4:1), но до этого неожиданно уступила дома минскому «Динамо» (1:2).

Таким образом «Металлург» чередует успехи и неудачи уже шесть матчей подряд, что не позволяет команде подняться выше пятого места в турнирной таблице Восточной конференции. Хотя до «Нефтехимика» всего три очка.

Как и у «Йокерита», лазарет «Металлурга» практически пуст. Схожи команды и по стилю игры. В начале сезона у «Магнитки» хромала игра в защите, но после возвращения в команду Ли и Береглазова магнитогорцы постепенно подтягиваются и в этом компоненте. В последних трех матчах «Металлург» пропустил всего четыре шайбы.

Прогноз

1,92Гол в каждом периоде – нет

Обе команды в последнее время выглядят нестабильно. Но обе показывают неплохую игру в обороне. Можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы один период пройдет без заброшенных шайб с коэффициентом 1,92.

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